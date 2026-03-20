Mejores momentos | 20 de marzo
“Ni Cristiano Ronaldo”: Javier presume de músculo al confesar qué deporte practica
El concursante madrileño ha revelado que, pese a que el estudio ocupa ahora todo su tiempo, sí tiene un lado deportista que le mantiene en forma.
Publicidad
Si el comienzo del pasado programa de Pasapalabra giró en torno a parecidos razonables, sobre los famosos con los que han llegado a confundir a los invitados, esta tarde la conversación ha ido sobre deporte. De nuevo J.J Vaquero ha dado pie a esta temática al hablar de su próximo reto en el powerlifting: ¡quiere levantar 283 kilos en peso muerto!
La charla le ha permitido a Roberto Leal preguntar sobre este tema a Javier para conocer algo nuevo de él: “¿Practicas algún deporte?”. El concursante ha reconocido que ahora mismo casi todo su tiempo lo ocupa “estar estudiando”, aunque ha confesado que normalmente le gusta practicar natación. “A nivel amateur, nada serio”, ha aclarado.
De lo que sí ha presumido es de un músculo muy concreto: “Tengo un diafragma que ni Cristiano Ronaldo”. Ha explicado que se entrena igual que los demás, lo que es fundamental para un tenor como él: “Requiere mucho tiempo y dedicación”. ¿Lo exhibirá pronto en La Pista?
Publicidad