Miranda Rijnsburger ya está en la mansión malagueña de Julio Iglesias: "De momento él ni está ni se le espera"

Julio Iglesias se recompone meses después de que se archivaran las denuncias de dos de sus antiguas trabajadoras, que le acusaban de agresión sexual. Ahora, el cantante se encuentra en Bahamas, pese a los rumores que había de que volvería en verno.

Miranda Rijnsburger, la mujer de Julio Iglesias, se ha adelantado al cantante y ya se ha instalado en Cuatro Lunas, la casa del cantante en Ojén (Málaga). "Él ni está, ni se le espera", afirma Nacho Gay.

Dos de los hijos de Miranda también están en Ojén, aunque estarán yendo y viniendo durante los meses de verano, como ya es costumbre en la familia Iglesias. Sin embargo, parece que los rumores de la vuelta de Julio Iglesias podrían no ser ciertos. ¡No te pierdas toda la información en el vídeo de arriba!