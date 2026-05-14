Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Miranda Rijnsburger ya está en la mansión malagueña de Julio Iglesias: "De momento él ni está ni se le espera"

La esposa de Julio Iglesias ya se encuentra instalada en Cuatro Lunas, la vivienda familiar que el cantante tiene en Ojén (Málaga). Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿dónde está Julio Iglesias?

Miranda Rijnsburger

Publicidad

Julio Iglesias se recompone meses después de que se archivaran las denuncias de dos de sus antiguas trabajadoras, que le acusaban de agresión sexual. Ahora, el cantante se encuentra en Bahamas, pese a los rumores que había de que volvería en verno.

Susana Uribarri

Miranda Rijnsburger, la mujer de Julio Iglesias, se ha adelantado al cantante y ya se ha instalado en Cuatro Lunas, la casa del cantante en Ojén (Málaga). "Él ni está, ni se le espera", afirma Nacho Gay.

Dos de los hijos de Miranda también están en Ojén, aunque estarán yendo y viniendo durante los meses de verano, como ya es costumbre en la familia Iglesias. Sin embargo, parece que los rumores de la vuelta de Julio Iglesias podrían no ser ciertos. ¡No te pierdas toda la información en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Javier suda su permanencia: María José, una aspirante muy dura en la Silla Azul

Javier suda su permanencia: María José, una aspirante muy dura en la Silla Azul

Aníbal Gómez

Aníbal Gómez confiesa un sueño por cumplir: "He intentado varias veces que Piqueras cantara con Ojete Calor"

Miranda Rijnsburger

Miranda Rijnsburger ya está en la mansión malagueña de Julio Iglesias: "De momento él ni está ni se le espera"

Ana Obregón
Desde dentro

Ana Obregón negoció su posado con Interviú: "Compraron unas fotos mías que no me interesaba que salieran"

Abril
Nos lo cuenta

Romper la relación con su madre le ha permitido empezar a vivir: "Es una persona que no quiero en mi vida"

Gabriel
Nos lo cuenta

Gabriel lidia con la culpa de haber matado a alguien por accidente: "Con el tiempo se va pasando, pero no se cura del todo"

La mayoría de accidentes mortales los cometen conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas, pero hay casos contrarios: conductores como Gabriel, que tienen accidentes inevitables a pesar de hacerlo todo bien en la carretera.

Y ahora Son...coles
Y ahora Son...coles

¿Por qué a los niños no les gustan las bodas?: "Porque se besan en la boca y me da mucho asco, las bocas tienen bacterias"

Jimeno acude a los niños para que le den respuesta a nuestras grandes preguntas. Esta vez, ha querido saber qué es lo que no les gusta de las bodas. ¡No te lo pierdas!

David Pujol

David reclama 9.000 euros a Renfe por la ansiedad que le producen los retrasos: "Tengo un informe psicológico que lo acredita"

La relación entre Isabel Pantoja y María del Monte.

¿Qué pasó entre Isabel Pantoja y María del Monte?: "Cuando no hay claridad, la pregunta se vuelve más obligatoria"

Los concursantes de Tu cara me suena confiesan qué les sorprende de ellos mismos: "No me estoy agobiando nada"

Los concursantes de Tu cara me suena confiesan qué les sorprende de ellos mismos: "No me estoy agobiando nada"

Publicidad