El enfado de María José Campanario con el jurado de El Desafío: “No me lo esperaba”

Cuando Roberto Leal ha llamado a María José Campanario para recibir su puntuación, la concursante no ha podido esconder su incredulidad.

“No me lo esperaba” ha afirmado María José Campanario al ver que sus valoraciones eran tan bajas.

Pilar Rubio ha intentado explicarla que debe ser objetiva con respecto a las pruebas de sus compañeros. Una opinión que ha corroborado Juan del Val, “es importante la perspectiva”.

María José Campanario ha recibido el dos de Pilar Rubio y los dos treses de Santiago Segura y Juan del Val. ¿Conseguirá salir de esta mala racha?