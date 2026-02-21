La paliza de Joaquín para hacer los mochis, el dulce típico japonés

Joaquín Sánchez se atreve con todo durante su recorrido por el país del sol naciente.

Tras visitar una granja de waguys y haber practicado sumo, el exfutbolista se adentra en el proceso de elaboración de los mochis.

Un trabajo que a Joaquín Sánchez le ha supuesto un esfuerzo mucho más grande de lo que pensaba a la hora de amasar el dulce típico japonés.

