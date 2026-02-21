Antena3
La paliza de Joaquín para hacer los mochis, el dulce típico japonés

El capitán se deja los brazos a la hora de ayudar a un japonés a elaborar la masa de los mochis. No te lo pierdas en el nuevo programa de El capitán en Japón, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

Carmen Pardo
Joaquín Sánchez se atreve con todo durante su recorrido por el país del sol naciente.

Tras visitar una granja de waguys y haber practicado sumo, el exfutbolista se adentra en el proceso de elaboración de los mochis.

Un trabajo que a Joaquín Sánchez le ha supuesto un esfuerzo mucho más grande de lo que pensaba a la hora de amasar el dulce típico japonés.

Descúbrelo el miércoles a las 23:00 horas en El capitán en Japón.

