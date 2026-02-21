Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido extra

Jessica Goicoechea, tras ganar la séptima gala de El Desafío: “He pasado muchos nervios y he salido medio grogui”

La influencer se ha alzado con la victoria al lograr 3:52 minutos en la apnea de El Desafío. Así se ha sentido tras pasar por la prueba estrella del programa.

Jessica Goicoechea, tras ganar la séptima gala de El Desafío

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Jessica Goicoechea ha demostrado que es toda una guerrera y ha protagonizado una increíble apnea llena de contracciones en la que ha permanecido 3:52 minutos bajo el agua.

La guerrera Jessica Goicoechea consigue los 3:52 minutos en la

Una gran marca que le ha dado la victoria en la séptima gala de El Desafío.

Tras salir de la prueba, Jessica Goicoechea ha confesado que ha pasado muchos nervios en la prueba, “me han venido muy pronto las contracciones porque en los entrenamientos aguantaba más” ha asegurado la concursante.

Jessica Goicoechea ha asegurado que ha llegado al límite de sus fuerzas hasta salir medio grogui tras protagonizar una gran apnea.

El enfado de Eva Soriano

El enfado de Eva Soriano con Santiago Segura: “Hay que tener los huevos gordos para coger y darme un dos”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Jessica Goicoechea, tras ganar la séptima gala de El Desafío

Jessica Goicoechea, tras ganar la séptima gala de El Desafío: “He pasado muchos nervios y he salido medio grogui”

ECEJ_EC3_INEDITOS_04

VÍDEO INÉDITO: “La más chivata es mamá” Daniela y Salma se ponen de acuerdo sobre su madre

Crema pastelera: el secreto de Eva Arguiñano que la hace tan rica y fácil de preparar

Crema pastelera: el secreto de Eva Arguiñano que la hace tan rica y fácil de preparar

Así ha quedado el ranking general tras el séptimo programa de El Desafío
Clasificación | Programa 7

Así ha quedado el ranking general tras el séptimo programa de El Desafío

“¡Mamá, somos ricos!”: Dani e Iván, dispuestos a cumplir el sueño de su abuela, esta noche en Atrapa un millón
A las 22.00 horas

“¡Mamá, somos ricos!”: Dani e Iván, dispuestos a cumplir el sueño de su abuela, esta noche en Atrapa un millón

Ordenatriz
Trucos

El limón, un aliado de limpieza: aprende cómo usarlo contra la cal o las manchas

El cítrico más común de la cocina se consolida como uno de los recursos caseros más eficaces para combatir manchas, cal y suciedad sin recurrir a productos químicos.

La angustia de Eduardo Navarrete y la lucha de Jessica Goicoechea en la apnea en el séptimo programa de El Desafío
Crónica | Programa 7

La angustia de Eduardo Navarrete y la lucha de Jessica Goicoechea en la apnea en el séptimo programa de El Desafío

El séptimo programa ha recibido a un invitado muy especial, el cantante Dani Fernández ha sorprendido a todos con su música en El Desafío, una noche llena de grandes retos y mucha emoción.

Jessica Goicoechea gana la séptima gala de El Desafío

Jessica Goicoechea gana la séptima gala de El Desafío: “Dono mi premio a la Asociación Española contra el Cáncer”

La guerrera Jessica Goicoechea consigue los 3:52 minutos en la

La guerrera Jessica Goicoechea consigue los 3:52 minutos en la apnea de El Desafío

Los nervios de Patricia Conde en el rodillo en equilibrio

“Tengo la boca super seca”: Los nervios de Patricia Conde en el rodillo en equilibrio

Publicidad