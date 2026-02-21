Jessica Goicoechea, tras ganar la séptima gala de El Desafío: “He pasado muchos nervios y he salido medio grogui”

Jessica Goicoechea ha demostrado que es toda una guerrera y ha protagonizado una increíble apnea llena de contracciones en la que ha permanecido 3:52 minutos bajo el agua.

Una gran marca que le ha dado la victoria en la séptima gala de El Desafío.

Tras salir de la prueba, Jessica Goicoechea ha confesado que ha pasado muchos nervios en la prueba, “me han venido muy pronto las contracciones porque en los entrenamientos aguantaba más” ha asegurado la concursante.

Jessica Goicoechea ha asegurado que ha llegado al límite de sus fuerzas hasta salir medio grogui tras protagonizar una gran apnea.