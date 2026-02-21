VÍDEO INÉDITO: “La más chivata es mamá” Daniela y Salma se ponen de acuerdo sobre su madre

Salma ha sido la encargada de leer las preguntas de unas tarjetas que han generado crispación en la familia; el más acusado ha sido Joaquín, quien enseguida desviaba la respuesta hacia su mujer.

No todo han sido cosas negativas. A pesar de descubrir quién es el más ‘chivato’, irresponsable o ‘criticón’, Joaquín ha demostrado, junto a Salma, ser de los más cariñosos de la familia, pese al desacuerdo de Daniela, quien finalmente ha mostrado su cariño a su padre con un abrazo.

Al final, toda la familia ha llegado a la conclusión de que, si en algo se parecen, es en que todos se caracterizan por ser un poquito de todo.