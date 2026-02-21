Antena3
VÍDEO INÉDITO: “La más chivata es mamá” Daniela y Salma se ponen de acuerdo sobre su madre

La familia ha jugado al divertido juego de “¿Quién es más?” mientras comían, despertando las acusaciones de unos a otros.

Daniela y Salma acusan a su madre de 'chivata'

Adrián Moreno
Salma ha sido la encargada de leer las preguntas de unas tarjetas que han generado crispación en la familia; el más acusado ha sido Joaquín, quien enseguida desviaba la respuesta hacia su mujer.

No todo han sido cosas negativas. A pesar de descubrir quién es el más ‘chivato’, irresponsable o ‘criticón’, Joaquín ha demostrado, junto a Salma, ser de los más cariñosos de la familia, pese al desacuerdo de Daniela, quien finalmente ha mostrado su cariño a su padre con un abrazo.

Al final, toda la familia ha llegado a la conclusión de que, si en algo se parecen, es en que todos se caracterizan por ser un poquito de todo.

Joaquín fascinado con el inodoro japones

Joaquín fascinado con el inodoro japones: “Yo elegí Japón porque quería probar el chorrito del váter”

Jessica Goicoechea, tras ganar la séptima gala de El Desafío

Jessica Goicoechea, tras ganar la séptima gala de El Desafío: “He pasado muchos nervios y he salido medio grogui”

Crema pastelera: el secreto de Eva Arguiñano que la hace tan rica y fácil de preparar

Así ha quedado el ranking general tras el séptimo programa de El Desafío
“¡Mamá, somos ricos!”: Dani e Iván, dispuestos a cumplir el sueño de su abuela, esta noche en Atrapa un millón
Ordenatriz
El limón, un aliado de limpieza: aprende cómo usarlo contra la cal o las manchas

El cítrico más común de la cocina se consolida como uno de los recursos caseros más eficaces para combatir manchas, cal y suciedad sin recurrir a productos químicos.

La angustia de Eduardo Navarrete y la lucha de Jessica Goicoechea en la apnea en el séptimo programa de El Desafío
El séptimo programa ha recibido a un invitado muy especial, el cantante Dani Fernández ha sorprendido a todos con su música en El Desafío, una noche llena de grandes retos y mucha emoción.

Jessica Goicoechea gana la séptima gala de El Desafío

La guerrera Jessica Goicoechea consigue los 3:52 minutos en la

Los nervios de Patricia Conde en el rodillo en equilibrio

