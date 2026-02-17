Así se vive Carnaval en Pasapalabra: descubre los disfraces de Roberto Leal y los invitados

Pasapalabra no desaprovecha ninguna oportunidad para montar una auténtica fiesta en el plató y, en esta ocasión, Roberto Leal y los invitados se han disfrazado de sus personajes favoritos para celebrar por todo lo alto el Carnaval.

El presentador se ha convertido en el Gato con Botas, Jorge González se ha metido en la piel de Aladdín, Minerva Piquero ha dado vida a Caperucita Roja, Miguel Lago es el nuevo Pinocho y Esmeralda Moya se ha transformado en la protagonista de Alicia en el País de lasMaravillas.

"Va a ser un programa a rienda suelta con libertad total para decir lo que nos dé la gana", ha vaticinado Roberto antes de conocer la presentación de los protagonistas que acompañarán a los concursantes en una tarde tan especial. ¡No te lo pierdas!