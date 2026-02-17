Antena3
Así se vive Carnaval en Pasapalabra: descubre los disfraces de Roberto Leal y los invitados

El presentador y los invitados están preparados para disfrutar de un programa inolvidable vestidos de sus personajes favoritos.

Carnaval en Pasapalabra

Pasapalabra no desaprovecha ninguna oportunidad para montar una auténtica fiesta en el plató y, en esta ocasión, Roberto Leal y los invitados se han disfrazado de sus personajes favoritos para celebrar por todo lo alto el Carnaval.

El presentador se ha convertido en el Gato con Botas, Jorge González se ha metido en la piel de Aladdín, Minerva Piquero ha dado vida a Caperucita Roja, Miguel Lago es el nuevo Pinocho y Esmeralda Moya se ha transformado en la protagonista de Alicia en el País de lasMaravillas.

"Va a ser un programa a rienda suelta con libertad total para decir lo que nos dé la gana", ha vaticinado Roberto antes de conocer la presentación de los protagonistas que acompañarán a los concursantes en una tarde tan especial. ¡No te lo pierdas!

Alejandro logra rectificar a tiempo en el ¿Dónde Están?: ¡un pleno suspirando!

Así se vive Carnaval en Pasapalabra: descubre los disfraces de Roberto Leal y los invitados

Mejores momentos | 17 de febrero

Olga culmina un programa sobresaliente resolviendo el panel final

Mejores momentos | 17 de febrero

La ruleta le acaba dando la razón a Jorge tras plantarse y resolver el panel del bote

Jorge ha decidido resolver el panel en vez de intentar una última tirada para alcanzar el bote.

La concursante del atril rojo ha resuelto su quinto panel consecutivo.

Olga resuelve un panel de 575€ gracias al ‘exprés’

