¿Sueñas con ser concursante de Pasapalabra? Apúntate al nuevo casting abierto en Madrid

El programa brinda a sus seguidores la mejor oportunidad para llegar a concursar siguiendo los pasos de leyendas como Rosa y Manu, que también empezaron su experiencia a través de esta prueba.

Alberto Mendo
Publicado:

Dar el paso de ser espectador a concursante de Pasapalabra puede ser sólo cuestión de presentarse al próximo casting abierto organizado por el programa. Leyendas como Manu y Rosa lo hicieron, él en Madrid y ella en La Coruña, y el resto es una experiencia inolvidable, para uno con el récord de longevidad y para la gallega con un bote histórico.

Imágenes inéditas de Manu y Rosa: así hicieron el casting que les cambió la vida

Emularles es muy sencillo. Pasapalabra ha organizado un casting abierto para el jueves 26 de febrero en CaixaForum Madrid. La dirección exacta es Paseo del Prado, 36; y el horario: de 10:00 a 18:00 horas.

Presentarte es el primer paso para llegar a vivir una experiencia inolvidable. ¡Anímate a participar para convertirte en próximo concursante de Pasapalabra!

Francisco, ¿al fin un buen concursante en La Pista?: “Son dos programas a la primera”

