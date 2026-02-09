¿Quién es Alejandro Ruiz? Madrileño, geólogo y preparado para Pasapalabra gracias a su madre

El nuevo concursante de Pasapalabra se llama Alejandro Ruiz y se ha hecho con el puesto tras ganar a Édgar en la Silla Azul. Es ingeniero geólogo y llega de Madrid, en concreto de Pinto. En su presentación, le ha dicho a Cristina que se ha animado a participar por una "ventolera", coincidiendo con una tregua de tiempo que le han dado sus estudios. Además, pese a su aparente tranquilidad al salir al plató, ha reconocido: "Estoy cagado".

Ya superada la Silla Azul, Alejandro ha contado más detalles personales a Roberto Leal. Ha confesado estar "flipando" y se ha acordado de su familia: de sus padres y de sus dos hermanos. En especial a nombrado a su madre: "Es la que me instó desde pequeñito a estar aquí". De hecho, se puede decir que el entrenamiento de Ana María ha sido fundamental porque le sugería palabras y le decía: "Mírala, que igual te la preguntan".

Además, ya antes de El Rosco, ha revelado qué haría con el bote, luchando para empezar por un premio de 106.000 euros. "Tengo una broma con mi madre", ha comentado el madrileño, porque lo que ella le ha pedido es que la invite a un café con churros. "Espero que me dé", ha apostillado con humor. Lo que le sobre sería para ahorrarlo, quizá pensando en una vivienda. ¡Dale al play y descubre a Alejandro!