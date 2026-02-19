¿Leslie Nielsen en Pasapalabra? El increíble parecido de Antonio con el mítico actor de Hollywood

Antonio ha conseguido ganarse un puesto como concursante de Pasapalabra tras vencer la Silla Azul. Tras un enfrentamiento de lo más tenso ante Adri, el valenciano ha logrado quedarse y luchar por el bote.

El jugador ha ocupado su sitio en el equipo azul junto a Olivia Molina y Arturo Valls y ha sido precisamente su compañero quien ha sacado un increíble parecido suyo con Leslie Nielsen antes de jugar el ¿Dónde Están?

Sin embargo, pese al pálpito que ha tenido Arturo, el concursante ha decidido optar por la temática 'novela' en la sección y no le ha dado el resultado esperado. El equipo ha logrado tan solo tres aciertos.