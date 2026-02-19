Antena3
Mejores momentos | 19 de febrero

¿Leslie Nielsen en Pasapalabra? El increíble parecido de Antonio con el mítico actor de Hollywood

Arturo Valls ha descubierto la sorprendente similitud del nuevo concursante del programa con el actor canadiense.

El parecido de Antonio con Leslie Nielsen

Antonio ha conseguido ganarse un puesto como concursante de Pasapalabra tras vencer la Silla Azul. Tras un enfrentamiento de lo más tenso ante Adri, el valenciano ha logrado quedarse y luchar por el bote.

Antonio elimina a Adri en la Silla Azul

El jugador ha ocupado su sitio en el equipo azul junto a Olivia Molina y Arturo Valls y ha sido precisamente su compañero quien ha sacado un increíble parecido suyo con Leslie Nielsen antes de jugar el ¿Dónde Están?

Sin embargo, pese al pálpito que ha tenido Arturo, el concursante ha decidido optar por la temática 'novela' en la sección y no le ha dado el resultado esperado. El equipo ha logrado tan solo tres aciertos.

¿Leslie Nielsen en Pasapalabra? El increíble parecido de Antonio con el mítico actor de Hollywood

