Antonio, Arturo Valls y Olivia Molina, más perdidos que nunca en el ¿Dónde Están?: “¿¡Qué ha pasado!?”

El equipo azul ha sido el encargado de inaugurar el ¿Dónde Están? durante este programa. Antonio, Arturo Valls y Olivia Molina estaban listos para enfrentarse a una de las pruebas más complicadas del formato.

Sin embargo, no parecían estar especialmente inspirados, tal y como han demostrado todos desde el principio. Fallo tras fallo, ninguno ha sido capaz de acumular una racha de aciertos que les permitiese recordar dónde se escondían las palabras.

“¿¡Qué ha pasado!?”, se ha escuchado exclamar a Antonio, Arturo y Olivia antes de que la propia actriz dijese: “Qué horror”. ¡Haz click en el vídeo para ver este momento!