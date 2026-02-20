Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 20 de febrero

Antonio, Arturo Valls y Olivia Molina, más perdidos que nunca en el ¿Dónde Están?: “¿¡Qué ha pasado!?”

El equipo azul ha conseguido tan solo un acierto en una de las pruebas más complicadas del formato.

3-DóndeEstán

La dificultad del equipo azul en memorizar el ¿Dónde Están?

Publicidad

El equipo azul ha sido el encargado de inaugurar el ¿Dónde Están? durante este programa. Antonio, Arturo Valls y Olivia Molina estaban listos para enfrentarse a una de las pruebas más complicadas del formato.

Sin embargo, no parecían estar especialmente inspirados, tal y como han demostrado todos desde el principio. Fallo tras fallo, ninguno ha sido capaz de acumular una racha de aciertos que les permitiese recordar dónde se escondían las palabras.

“¿¡Qué ha pasado!?”, se ha escuchado exclamar a Antonio, Arturo y Olivia antes de que la propia actriz dijese: “Qué horror”. ¡Haz click en el vídeo para ver este momento!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

3-DóndeEstán

Antonio, Arturo Valls y Olivia Molina, más perdidos que nunca en el ¿Dónde Están?: “¿¡Qué ha pasado!?”

2-Consolación

¡Imperdible! Carlos Marco le arrebata el premio a Arturo Valls y se lo regala a Ingrid a modo de “consolación”

1-Fase

“Primera fase superada”: Alejandro alcanza la decena de programas en Pasapalabra

Expríncipe
Última hora

Piden eliminar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión real: "Carlos III ha hecho todo el esfuerzo por marcar distancia con él"

Carlos y Miriam
Historia de amor

La relación de Miriam y Carlos, marcada por dos cardiopatías: "Se vive con un poco de miedo, pero vamos día a día"

Carla Restoy
Nos lo cuenta

Carla Restoy, influencer católica, reflejo del auge de la religión entre los jóvenes: "Todo viene de una crisis de identidad muy grande"

La fe está cada vez más presente en la vida de los jóvenes y también en redes. Hoy, hablamos con Carla Restoy, una joven que utiliza sus redes para hablar de su amor hacia Dios.

envenenar
Te lo contamos

Influencer acusada de envenenar a su marido: "Fue ella misma quien llamó a la ambulancia pensando que estaba muerto"

Una mujer de 46 años ha sido detenida en La Palma por envenenar presuntamente a su marido con una copa de vino llena de tranquilizantes.

Jorge Piedrafita

Jorge Piedrafita, abogado de la presunta víctima del exjefe de Policía Nacional: "Sus compañeros policías están escandalizados"

ECEJ_EC3_INEDITOS_03

VÍDEO INÉDITO: Joaquín y su familia descubren cómo viven las vacas de Wagyu

Álvaro Pérez, El Bigotes

Álvaro Pérez, El Bigotes, habla de la boda de la hija de José María Aznar y su relación con él: "Me guiñaba el ojo, y yo le he guardado el puro cuatrocientas veces"

Publicidad