Rosa, emocionada tras su primer Rosco de 24 aciertos: “Sabe bien estar cerquita”

Roberto Leal ha querido saber cómo vivió la concursante su primera vez a una letra del bote de Pasapalabra, una gesta que llegó en su programa 209.

Alberto Mendo
Publicado:

Rosa ha tenido que convertirse en bicentenaria para, al fin, quitarse una espina de gran simbolismo en Pasapalabra. Después de 209 programas, se quedó por primera vez a una letra de ganar el bote en El Rosco. Todo el plató enmudeció cuando llegó a 24 aciertos y dio su última respuesta, que podría haber valido un premio de 2.128.000 euros.

¿Rosa se lleva el bote de Pasapalabra? Su primer 24 en El Rosco: ¡a una de ganar 2.128.000 euros!

En el día después de ese hito, Roberto Leal ha querido conocer su reacción. “Ha costado”, ha reconocido Rosa sobre lo que se ha hecho derogar este primer 24. La concursante ha afirmado que vivió el momento “con emoción”. “Tenía opciones pero no estaba segura”, ha explicado sobre una de las letras últimas letras que acertó.

Finalmente, Rosa llegó a esa X definitiva que la separaba del bote. “Me invento algo a ver si por lo que sea cuadra”, pensó. Falló pero le quedó un regusto dulce: “Sabe bien estar ahí cerquita”. ¡Descubre su reacción al completo en el vídeo!

