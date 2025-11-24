Rosa no se muerde la lengua: arriesga y sentencia El Rosco en su último segundo

“Un segundo para que mi lengua decida”, así de descriptivo, y literal, ha sido el resumen que Rosa ha hecho del momento clave en el que tenía que elegir entre arriesgar o no en su último segundo de El Rosco. La concursante sabía que podía poner a Manu aún más difícil la remontada, dado que el madrileño había cometido un error prematuro en su primer turno.

El duelo ha vuelto a demostrar que, a veces, el tiempo carece de importancia en esta prueba. Manu ha comenzado con la friolera de 35 segundos más, fruto de un gran programa en el que su equipo ha bordado todas las pruebas. De hecho, ha hecho un triplete de victorias en La Pista: Raúl Peña, él mismo e Itziar Miranda.

Sin embargo, el concursante madrileño ha tropezado en la C, confundiendo “catastro” con “censo”. En un duelo muy igualado, le ha terminado lastrando. Ese fallo ha sido tan clave como la decisión que ha tomado Rosa en su último segundo: “¿Tiro o no tiro?”. Su lengua, que incluso ha mostrado, ha optado por arriesgar y de esa forma ha sentenciado. ¡Revive este Rosco tan emocionante en el vídeo!