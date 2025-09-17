El lapsus de Rosa nada más empezar El Rosco: hasta Roberto Leal tiene que animarla

Con resignación, así ha reaccionado Rosa lo que le ha ocurrido en El Rosco sólo un día después de haber rozado el bote. La concursante gallega ha pasado de disfrutar de su primer 24 a sufrir con el lapsus que ha tenido nada más comenzar la prueba, en la A. El tono ha cambiado radicalmente en Pasapalabra, que acababa de disfrutar del poema de despedida de Manu dedicado a Ana Álvarez, Iván Massagué, Juanra Bonet y Lucía Guerrero.

Tras el arranque de Manu en este nuevo cara a cara, con cinco aciertos, el fallo de Rosa ha pillado a todos, a ella en primer lugar, a contrapié. Le ha bailado la pronunciación con la ‘apicultura’ y hasta Roberto Leal ha tenido que animarla: “Es un lapsus que solamente se entiende cuando uno está ahí”. Por eso, ha pedido un aplauso para ella, destacando que aún tenía mucho margen para remontar.

Sin embargo, Rosa ha ido siempre a rebufo de Manu, que ha vuelto a estar espléndido. Sirve la foto de un 21-4, cuando el madrileño ha terminado la primera ronda, para ilustrar la diferencia de sensaciones y lo que le ha pesado a la coruñesa su despiste. En cualquier caso, es una luchadora y ha conseguido el empate, pese a ser insuficiente con ese fallo. ¡Dale al play y no te pierdas ni un detalle de este Rosco!