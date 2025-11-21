Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 21 de noviembre

“Un besito a mi hermano”: la dedicatoria especial de Rosa tras lograr un pleno en La Pista

La concursante ha sorprendido a Roberto Leal al acertar a la primera ‘Lamento boliviano’, una canción que escuchó muchas veces gracias a su hermano.

Rosa Rodríguez

Alberto Mendo
Roberto Leal va a dejar de sorprenderse cuando Manu o Rosa hagan pleno en La Pista. La coruñesa ha confirmado que los dos han entrado en racha. De hecho, han firmado una de sus mejores semanas. El madrileño la empezó encadenando dos tardes seguidas con acierto a la primera. “Jamás se volverá a dar”, le respondió a Roberto Leal cuando le preguntó si había sido casualidad.

Manu asombra con una racha insólita en Pasapalabra: “¿Ha sido casualidad?”

Los dos concursantes se han trasladado con su canción al año 1994. “Qué viaje me acaba de dar”, ha reconocido el presentador. Rosa, más rápida con el pulsador, se ha quedado pensando. De repente, ha levantado la vista y ha respondido con seguridad: “Lamento boliviano”.

A pesar de esa contundencia, la concursante ha dicho no recordar la letra, quizá para evitar cantar. Lo que sí ha hecho es un guiño inesperado: “Un besito a mi hermano, Matías”. Gracias a él, tuvo una época en la que escuchaba mucho este tema, que la ha permitido sorprender en la prueba musical. ¡Revive este momentazo!

Rosa Rodríguez

