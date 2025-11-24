La cariñosa despedida de Manu con su poema para los invitados de Pasapalabra: “Habría que fabri-Carlos”

Ni un invitado se le resiste a Manu con su poema. El concursante ha vuelto a conquistarles a todos, a los cuatro, con su original despedida de Pasapalabra. Es su forma de agradecerle su aportación y los buenos momentos que han dejado. Además, en este programa, puede presumir de que su equipo ha hecho pleno de victorias en La Pista: Raúl Peña, él mismo e Itziar Miranda.

Los versos del madrileño han jugado con los nombres y apellidos de los dos actores, y también de Sara Sálamo y de Carlos Rodríguez. De hecho, el último guiño, con el veterinario y locutor como protagonista, ha sido quizá el más ingenioso: “Si nos existierais, habría que fabri-Carlos”.

La reacción de los cuatro invitados ha sido un aplauso unánime. “¿Nos lo podemos llevar a casa?”, ha comentado Raúl. A Itziar hasta se le han puesto los pelos de punta. ¡Descubre el poema al completo en el vídeo!