El inesperado motivo por el que Raúl Peña gana en La Pista: “No me lo puedo creer”

El actor ha reconocido ‘Golden’, la canción de su duelo contra Sara Sálamo, gracias a una sorprendente coincidencia con Roberto Leal.

Alberto Mendo
Publicado:

Hay infinitos motivos por el que uno puede llegar a escuchar una canción. Todos son buenos en La Pista si se trata de ganar, aunque el que ha contado Raúl Peña es realmente sorprendente porque tiene que ver con Roberto Leal. La mejor noticia para el actor es que ha podido ganar dos segundos para Manu y vencer a Sara Sálamo.

En realidad, ambos invitados han estado bastante despistados durante su duelo, incluso tras escuchar el segundo fragmento. Ha sido el título en español, para traducirlo al inglés, lo que le ha dado la clave a Raúl para acertar. “No me lo puedo creer”, ha reaccionado al descubrir que el tema era ‘Golden’, uno de los mayores éxitos K-Pop de este mismo año.

Después, el actor le ha explicado a Roberto por qué se sabía esa canción: “Un día te vi a ti con unas pesas”. Se refería a una publicación de sus redes sociales, a la que respondió preguntándole por el título. A su vez, el presentador ha revelado por qué se la pone para entrenar, y tiene mucho que ver con una cartulina que ha enseñado mientras sonaba la música. ¡Descubre todo este secreto en el vídeo!

