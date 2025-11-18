Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 18 de noviembre

Algo más que un sueño cumplido: la historia de Rebeca emociona en Pasapalabra

La aspirante, antes de enfrentarse a Manu en la Silla Azul, ha compartido su historia personal, revelando momentos difíciles y su optimismo ante su nueva etapa.

Alberto Mendo
Publicado:

Participar en Pasapalabra es un sueño para muchos seguidores del concurso. Así lo expresan numerosos aspirantes cuando entran al plató y ven cumplido ese deseo al jugar la Silla Azul. Es el caso de Rebeca, una malagueña que se ha enfrentado a Manu tras su derrota en el último Rosco.

¡Rosa hace 18 aciertos en su primer turno! Lanzada en El Rosco a por el bote de 2.392.000 euros

Esta graduada en Comunicación Audiovisual ha asegurado que estaba disfrutando la experiencia “como una enana” y “superfeliz”, revelando también una dura experiencia personal. “Hace ocho años mi vida cambió mucho y muchos sueños se fueron, éste era uno de los que creía que había perdido también”, ha confesado.

Para Rebeca, tener la oportunidad de estar en Pasapalabra es una manera de transmitir a sus allegados que ha empezado una nueva etapa en su vida. “He estado muy desconectada y muy perdida, pero estoy bien y tengo muchas ganas”, ha afirmado. Su experiencia ha provocado el aplauso del plató y el reconocimiento de Roberto Leal. ¡Descubre esta emotiva presentación en el vídeo!

