Mejores momentos | 24 de noviembre

La doble venganza de Itziar Miranda al ganar en La Pista gracias a ‘La familia Telerín’

La actriz ha conseguido ganar a Carlos Rodríguez y, de paso, ha completo el pleno de victorias del equipo de Manu en la prueba musical.

La doble venganza de Itziar Miranda al ganar en La Pista gracias a ‘La familia Telerín’

Alberto Mendo
Publicado:

A la tercera va la vencida. Itziar Miranda ha conseguido no terminar esta visita a Pasapalabra sin triunfo en La Pista. Al fin ha ganado a Carlos Rodríguez y, además, ha acertado como él lo hizo en los dos duelos anteriores: con el primer fragmento. Por si fuera poco, ha completado el triplete del equipo de Manu en la prueba musical. El concursante y Raúl Peña ya habían hecho sus deberes.

El inesperado motivo por el que Raúl Peña gana en La Pista: “No me lo puedo creer”

A Roberto Leal le ha gustado mucho el momento que se ha vivido en La Pista con la canción que les ha tocado a Carlos y a Itziar. Tenía que ver con la televisión, incluso ha especificado que con una serie. Ha sonado la sintonía y efectivamente a trasladado a varias generaciones a su infancia o a un recuerdo muy bonito de su pasado.

Itziar ha estado más rápida con el pulsador y ha cantado el mítico ‘Vamos a la cama’. Eso sí, ha vivido un pequeño aprieto al no recordar a ‘La familia Telerín’ cuando el presentador les ha preguntado por los protagonistas. “Los Fragel Rock, Los Lunnis…”, ha ido respondiendo, intentando salir de ese jardín. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!

Mejores momentos

El inesperado motivo por el que Raúl Peña gana en La Pista: “No me lo puedo creer”

