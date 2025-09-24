Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 24 de septiembre

“Me recuerda a Aitana”: La canción que pone nostálgico a Roberto Leal en La Pista

El presentador no se ha resistido a comentar cómo vivió una de las primeras veces que Aitana cantaba delante del gran público en su edición de Operación Triunfo.

"Me recuerda a Aitana": La canción que pone nostálgico a Roberto Leal en La Pista

Alberto Mendo
Publicado:

Antes de ponerse al frente de Pasapalabra, Roberto Leal engrosó su espectacular currículum con programas como Espejo Público y Operación Triunfo. Ha vivido grandes momentos de la televisión y uno de ellos ha regresado a su memoria gracias a una de las canciones de La Pista.

“Cada vez que suena, me recuerda a Aitana”, ha comentado sobre el tema que les ha tocado a Manu y a Rosa. En realidad, se trata de un éxito de Sia, pero la cantante barcelonesa hizo una versión de este ‘Chandelier’ en su edición de Operación Triunfo, precisamente con Roberto como presentador. Aún estaba saltando a la fama. Por eso, el sevillano ha señalado con nostalgia cómo fue testigo “de las primeras veces que cantaba delante del gran público”.

“Me trae muchos recuerdos, muy bonitos”, ha confesado, con la casualidad de tener al lado a Víctor Elías. “En ese programa también cantaba una muchacha que tú conoces, ¿verdad?”, ha dicho en referencia a Ana Guerra. ¡Dale al play!

