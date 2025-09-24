Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 4

“Chuletones y kalimotxo”: los Retales explican qué harían si se llevasen los 100.000 euros de premio

Los integrantes del equipo tienen muy claro en qué quieren invertir el dinero si logran superar la ronda final.

“Chuletones y kalimotxo”: los Retales explican qué harían si se llevasen los 100.00 euros de premio

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El clan Watagatá y los Retales han llegado a Juego de pelotas dispuestos a darlo todo y, de hecho, ambos equipos han comenzado con muy buen pie al superar la primera ronda sin perder a ninguno de los integrantes del equipo.

En mitad de la competición, Juanra Bonet ha querido preguntarles a los dos equipos qué harían si se llevasen los posibles 100.000 euros en la ronda final, un premio que todavía no se ha entregado en el programa.

El clan Watagatá quiere entrenar con el maestro más importante que hay en el mundo del arte marcial que practican y que vive en Corea, mientras que los Retales quieren gastarse el dinero en ir a Nueva Orleans y… ¡en chuletones y kalimotxo! ¡Escucha las divertidas explicaciones que nos han dado dándole al play al vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Juego de pelotas

Publicidad

Programas

“Chuletones y kalimotxo”: los Retales explican qué harían si se llevasen los 100.00 euros de premio

“Chuletones y kalimotxo”: los Retales explican qué harían si se llevasen los 100.000 euros de premio

Alejandro Amenábar y Julio Peña, asombrados con la historia de Tilly Lockey, 'la chica biónica'

Alejandro Amenábar y Julio Peña, asombrados con la historia de Tilly Lockey, 'la chica biónica'

Vuelve a ver la entrevista completa a Alejandro Amenábar y Julio Peña en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Alejandro Amenábar y Julio Peña en El Hormiguero

ramon
Desternillante

El test sobre Amenábar ¡que ha acabado en desastre!

Suko advierte: el fin del verano supone un "acoso y derribo total" a nuestra ciberseguridad
El espía tecnológico

Suko advierte: el fin del verano supone un "acoso y derribo total" a nuestra ciberseguridad

"En los libros de historia encontré planteada esta hipótesis": Amenábar explica su posición sobre la polémica orientación sexual de Cervantes
En El Hormiguero

"En los libros de historia encontré planteada esta hipótesis": Amenábar explica su posición sobre la polémica acerca de la orientación sexual de Cervantes

Se ha levantado una polémica entre el público hacia el director por la posibilidad de haber retratado a Cervantes como homosexual.

Alejandro Amenábar se define como director: "Soy muy bueno"
En El Hormiguero

Alejandro Amenábar se define como director: "Soy muy bueno"

El cineasta ha desvelado cómo le gusta trabajar y qué tipo de compañeros le gusta tener a su lado.

Manu crea expectación al rozar el bote en El Rosco: ¡a dos de 2.164.000 euros!

Manu crea expectación al rozar el bote en El Rosco: ¡a dos de 2.164.000 euros!

Hugo Welcel, demasiado joven para colarse en ‘La fiesta de Blas’: “Me coge un poco lejos”

Hugo Welcel, demasiado joven para colarse en ‘La fiesta de Blas’: “Me coge un poco lejos”

“Me recuerda a Aitana”: La canción que pone nostálgico a Roberto Leal en La Pista

“Me recuerda a Aitana”: La canción que pone nostálgico a Roberto Leal en La Pista

Publicidad