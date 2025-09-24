“Chuletones y kalimotxo”: los Retales explican qué harían si se llevasen los 100.000 euros de premio

El clan Watagatá y los Retales han llegado a Juego de pelotas dispuestos a darlo todo y, de hecho, ambos equipos han comenzado con muy buen pie al superar la primera ronda sin perder a ninguno de los integrantes del equipo.

En mitad de la competición, Juanra Bonet ha querido preguntarles a los dos equipos qué harían si se llevasen los posibles 100.000 euros en la ronda final, un premio que todavía no se ha entregado en el programa.

El clan Watagatá quiere entrenar con el maestro más importante que hay en el mundo del arte marcial que practican y que vive en Corea, mientras que los Retales quieren gastarse el dinero en ir a Nueva Orleans y… ¡en chuletones y kalimotxo! ¡Escucha las divertidas explicaciones que nos han dado dándole al play al vídeo de arriba!