Lucas, de Andy y Lucas, muy enfadado ante las acusaciones de estafa a un promotor: "Sin vergüenza"

A dos semanas de despedirse definitivamente de los escenarios con su último concierto junto a su compañero Andy en el Palacio de Vistalegre de Madrid, el próximo 10 de octubre, después de más de 20 años juntos, Lucas de Andy y Lucas vuelve a estar en el ojo del huracán.

Tras sincerarse sobre los complicados momentos que ha vivido por su cambio de imagen después de someterse a una operación de nariz que no salió como debía por no haber respetado las pautas postoperatorias y no cuidarse, y de que la otra mitad del grupo haya confirmado que va a emprender su carrera en solitario, desatando los rumores de mala relación entre ambos, ahora ha salido a la luz que un promotor musical le reclamaría una cifra millonaria.

Lucas se emociona hablando sobre la polémica con su nariz: "Uno es libre para hacer lo que quiera" | antena3.com

Tal y como revelaban el pasado martes en Espejo Público, este exrepresentante les habría cerrado 20 fechas de su gira de despedida y, sin causa aparente, Lucas habría roto con él sin pagarle la cantidad que le debería por los conciertos que les consiguió.

La periodista Lorena Vázquez ha asegurado que habría pruebas, audios y un burofax de esta deuda, que ascendería a 6 cifras, y que el responsable sería Lucas y no Andy porque habría sido el gaditano el que habría cerrado todos los conciertos mientras que su compañero figuraría como su empleado.

Además, ha apuntado que la gira de despedida sería una estrategia de marketing, pero que no estaría tan claro que la decisión del grupo sea emprender caminos separados. Una información que ha hecho estallar a Lucas, que ha entrado en directo en el programa presentado por Susanna Griso para responder a las acusaciones.

Lucas responde a las acusaciones de su expromotor | Europa Press

Lucas estalla ante las acusaciones de su antiguo promotor

"La gira que se está haciendo es porque, como sabéis, tengo una cardiopatía y no hay ninguna estrategia. El 10 de octubre de termina. Respecto a esta persona, hace un año y medio, después de vender el Wizink Center y algún sitio más, me dice que conoce a una persona a la que me termina presentando y me dice que se va a encargar de la gira, pero no se firma ningún contrato. Es un discotequero, un caradura, de la noche profunda y quien lo va a denunciar soy yo. Me dejó tirado antes de cerrar el Wizink este pedazo de sinvergüenza. Me ha llegado un burofax pidiéndome 360.000 euros y yo le voy a pedir un millón y medio. Me terminaréis pidiendo perdón. Es mentira que me haya cerrado 30 conciertos", decía muy enfadado.

"Le estáis dando cancha a un sinvergüenza, para que lo sepáis. Es mentira total, que ahora lo voy a denunciar yo, hombre", ha advertido muy nervioso ante las cámaras de Europa Press, dejando claro que es imposible que el expromotor tenga pruebas de que le debe una elevada cantidad económica: "No lo tiene, eso te lo acabas de inventar tú. Además, qué mala leche. Este no tiene vergüenza, es un tío con el que no tengo contrato para nada, se ha inventado todo".

Lucas responde muy enfadado a la prensa | Europa Press

"¿Yo qué deuda tengo? Si yo soy millonario, ¿a mí que me está contando de deuda? Si he vendido 3 millones de discos. Hija, lo siento, suena muy prepotente de cara a la cámara, pero voy al día con Hacienda y voy al día con todo", explotaba enfadado.

Una polémica de la que Andy está al tanto, ya que como ha dejado claro, su relación con su compañero está "muy bien" y nada hay de cierto en los rumores de tensión y distanciamiento. "En su carrera en solitario le deseo lo mejor, que lo quiero muchísimo y él lo sabe" ha revelado. "Y no quiero hablar más de Andy que luego se malinterpretan las palabras. Ya me he quedado tranquilo. ¡Sinvergüenza!", zanjaba.