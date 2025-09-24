Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

Melody, tajante sobre su paso por Eurovisión: "Mi vida ha sido mucho más que eso, yo hago música y eso ha sido solo un momento"

La diva valiente y poderosa que desapareció sin dar explicaciones tras su paso por Eurovisión hoy se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para responder a todo. ¿Tuvo una crisis tras el concurso? ¿Le molestó algo en concreto? ¡No te lo pierdas!

Melody

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

La voz de Melody ha resonado en cada esquina de nuestro país durante los últimos meses. Su 'Esa Diva' que nos representó este año en Eurovisión se ha convertido en un auténtico himno, pero también en el centro de numerosas polémicas.

Tras participar en el concurso y quedar en antepenúltima posición, Melody desapareció. La cantante canceló su agenda y se apartó de los medios, alegando que necesitaba descansar y estar con los suyos, algo que muchos interpretaron como un signo de rebelión contra la organización del concurso.

Melody sostiene que, tras terminar su trabajo, necesitaba estar en familia. "Necesitaba llegar a mi casa y respirar un poco, fueron meses demasiado intensos", advierte.

Ahora, Melody está centrada en sus nuevos proyectos y asegura que, aunque no tiene ningún problema en hablar de Eurovisión, tiene mucho más que ofrecer: "Mi vida ha sido mucho más que Eurovisión, yo hago música y eso ha sido solo un momento".

Son muchas las preguntas que Melody ha dejado sin resolver tras su polémico paso por Eurovisión, pero que hoy obtienen respuesta. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

Melody
Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Hugo Welcel, demasiado joven para colarse en ‘La fiesta de Blas’: “Me coge un poco lejos”

Hugo Welcel, demasiado joven para colarse en ‘La fiesta de Blas’: “Me coge un poco lejos”

“Me recuerda a Aitana”: La canción que pone nostálgico a Roberto Leal en La Pista

“Me recuerda a Aitana”: La canción que pone nostálgico a Roberto Leal en La Pista

La reflexión de Lucía Jiménez sobre el mérito de Manu y Rosa en Pasapalabra: “Es admirable”

La reflexión de Lucía Jiménez sobre el mérito de Manu y Rosa en Pasapalabra: “Es admirable”

Melody
En plató

Melody, tajante sobre su paso por Eurovisión: "Mi vida ha sido mucho más que eso, yo hago música y eso ha sido solo un momento"

Cristóbal Hueto
Exclusiva

El administrador de Camilo Sesto carga contra Lourdes Ornelas: "Esas persona que me llaman secuestrador no valen la pena"

Crimen marqueses de Urquijo
Exclusiva

El fugado del crimen de los marqueses de Urquijo rompe su silencio: "¿Por qué desapareció todo? Todo esto es una farsa total"

Cuarenta y cinco años después de uno de los crímenes que marcó la historia de nuestro país, hablamos con quien fue acusado de la coautoría del delito, pero se fugó hasta la prescripción del mismo.

Amigo del empresario sevillano
Sucesos

Amigo del empresario sevillano fallecido en extrañas circunstancias en República Dominicana: "No creo que sea un suicidio"

Un empresario sevillano ha aparecido muerto con un tiro en la cabeza dentro de su coche. Se encontraba tramitando su divorcio en República Dominicana y los vecinos de Dos Hermanas, que le conocían, creen que algo no encaja.

Drogadicción en Las Torres de Villaverde

"El yonqui de cocaína es más jodido que el yonqui de heroína", el día a día en Las Torres de Villaverde, en Madrid

Hijos

El precio de tener hijos: "Solo en comida me gasto 400 euros al mes, al principio no pensé en la economía"

"El secreto de un arroz auténtico", la receta de Karlos Arguiñano

Los secretos del arroz campero caldoso de Arguiñano que marca la diferencia

Publicidad