Melody, tajante sobre su paso por Eurovisión: "Mi vida ha sido mucho más que eso, yo hago música y eso ha sido solo un momento"

La voz de Melody ha resonado en cada esquina de nuestro país durante los últimos meses. Su 'Esa Diva' que nos representó este año en Eurovisión se ha convertido en un auténtico himno, pero también en el centro de numerosas polémicas.

Tras participar en el concurso y quedar en antepenúltima posición, Melody desapareció. La cantante canceló su agenda y se apartó de los medios, alegando que necesitaba descansar y estar con los suyos, algo que muchos interpretaron como un signo de rebelión contra la organización del concurso.

Melody sostiene que, tras terminar su trabajo, necesitaba estar en familia. "Necesitaba llegar a mi casa y respirar un poco, fueron meses demasiado intensos", advierte.

Ahora, Melody está centrada en sus nuevos proyectos y asegura que, aunque no tiene ningún problema en hablar de Eurovisión, tiene mucho más que ofrecer: "Mi vida ha sido mucho más que Eurovisión, yo hago música y eso ha sido solo un momento".

Son muchas las preguntas que Melody ha dejado sin resolver tras su polémico paso por Eurovisión, pero que hoy obtienen respuesta. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!