El poema más breve de Manu también conquista a los invitados: “Han sido el ‘Colomo’ de la diversión”

El concursante madrileño se ha despedido con su ingenio habitual del cuarteto formado por Angy Fernández, Fernando Colomo, Gonzo y Rocío Madrid.

Alberto Mendo
Publicado:

El ingenio de Manu es inagotable, como ha demostrado en este programa de Pasapalabra. El concursante madrileño ha cumplido con su tradición de dedicar un poema de despedida a los invitados, pero es que ya había hecho una improvisación al comienzo de la tarde. Se lo dedicó a Roberto Leal y fue directo a su alma sevillista. “Es un chiste y una faltada a la vez”, reaccionó el presentador, encajando la broma con sentido del humor.

La broma de Manu directa al sevillismo de Roberto Leal: “Es un chiste y una faltada a la vez”

Antes de El Rosco, Manu ha agradecido la ayuda y los buenos momentos que han dejado Angy Fernández, Fernando Colomo, Gonzo y Rocío Madrid. Lo ha hecho con versos que han jugado con sus nombres y apellidos, sorprendiendo a todos una vez más. “Han sido el ‘Colomo’ de la diversión”, ha sido el guiño que ha hecho con el director de cine.

Roberto ha señalado que ha sido uno de los poemas más breves de Manu. “Cortita y al pie”, ha descrito. ¡Descúbrelo en el vídeo!

