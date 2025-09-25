Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 4

Unai, a un paso de la gloria… ¿qué películas han ganado más de 10 Goyas?

Los Retales han elegido como representante en la última ronda a Unai porque lo ven capaz de llevarse a casa los 100.000 euros.

Unai, a un paso de la gloria… ¿qué películas han ganado más de 10 Goyas?

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Los Retales han hecho historia en Juego de pelotas al llegar con el equipo casi al completo a la última ronda. De hecho, en las cuatro primeras, han conseguido descartar correctamente la respuesta que les haría terminar en la piscina.

“Chuletones y kalimotxo”: los Retales explican qué harían si se llevasen los 100.00 euros de premio

Los miembros del equipo lo han tenido claro: todos querían que Unai fuese en encargado de luchar por los 100.000 euros en la última ronda, en la cual ha tenido que señalar a todas aquellas películas que han ganado más de diez premios Goyas.

Hay algunas que Unai ha tenido claras, como ‘Mar Adentro’ o ‘¡Ay, Carmela!’, pero las dudas han ido en aumento cuando las opciones se han reducido. ¿Habrá sido el concursante capaz de encontrar a la película intrusa? ¡Descubre el desenlace del programa dándole play al vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Juego de pelotas

Publicidad

Programas

Unai, a un paso de la gloria… ¿qué películas han ganado más de 10 Goyas?

Unai, a un paso de la gloria… ¿qué películas han ganado más de 10 Goyas?

“Por lo menos no me he despeinado”: Nacho afronta con positividad su caída a la piscina

“Por lo menos no me he despeinado”: Nacho afronta con positividad su caída a la piscina

¿Han cambiado las preposiciones? Los dos equipos se vuelven locos analizando las posibles respuestas de Juego de pelotas

¿Han cambiado las preposiciones? Los dos equipos se vuelven locos analizando las posibles respuestas de Juego de pelotas

Nacho, angustiado ante la posibilidad de caerse a la piscina: “A mí esto me da muy mal rollo”
Mejores momentos | Programa 4

Nacho, angustiado ante la posibilidad de caerse a la piscina: “A mí esto me da muy mal rollo”

“Chuletones y kalimotxo”: los Retales explican qué harían si se llevasen los 100.00 euros de premio
Mejores momentos | Programa 4

“Chuletones y kalimotxo”: los Retales explican qué harían si se llevasen los 100.000 euros de premio

Alejandro Amenábar y Julio Peña, asombrados con la historia de Tilly Lockey, 'la chica biónica'
Increíble

Alejandro Amenábar y Julio Peña, asombrados con la historia de Tilly Lockey, 'la chica biónica'

El equipo de ciencia ha tenido el placer de contar con la visita de Tilly Lockey y conocer su increíble historia de superación.

Vuelve a ver la entrevista completa a Alejandro Amenábar y Julio Peña en El Hormiguero
Así ha sido

Vuelve a ver la entrevista completa a Alejandro Amenábar y Julio Peña en El Hormiguero

El cineasta y el actor han sido los protagonistas de una noche de cine con momentazos de todo tipo.

ramon

El test sobre Amenábar ¡que ha acabado en desastre!

Suko advierte: el fin del verano supone un "acoso y derribo total" a nuestra ciberseguridad

Suko advierte: el fin del verano supone un "acoso y derribo total" a nuestra ciberseguridad

"En los libros de historia encontré planteada esta hipótesis": Amenábar explica su posición sobre la polémica orientación sexual de Cervantes

"En los libros de historia encontré planteada esta hipótesis": Amenábar explica su posición sobre la polémica acerca de la orientación sexual de Cervantes

Publicidad