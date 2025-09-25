Unai, a un paso de la gloria… ¿qué películas han ganado más de 10 Goyas?

Los Retales han hecho historia en Juego de pelotas al llegar con el equipo casi al completo a la última ronda. De hecho, en las cuatro primeras, han conseguido descartar correctamente la respuesta que les haría terminar en la piscina.

Los miembros del equipo lo han tenido claro: todos querían que Unai fuese en encargado de luchar por los 100.000 euros en la última ronda, en la cual ha tenido que señalar a todas aquellas películas que han ganado más de diez premios Goyas.

Hay algunas que Unai ha tenido claras, como ‘Mar Adentro’ o ‘¡Ay, Carmela!’, pero las dudas han ido en aumento cuando las opciones se han reducido. ¿Habrá sido el concursante capaz de encontrar a la película intrusa? ¡Descubre el desenlace del programa dándole play al vídeo de arriba!