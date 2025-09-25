Mejores momentos | Programa 4
Unai, a un paso de la gloria… ¿qué películas han ganado más de 10 Goyas?
Los Retales han elegido como representante en la última ronda a Unai porque lo ven capaz de llevarse a casa los 100.000 euros.
Publicidad
Los Retales han hecho historia en Juego de pelotas al llegar con el equipo casi al completo a la última ronda. De hecho, en las cuatro primeras, han conseguido descartar correctamente la respuesta que les haría terminar en la piscina.
Los miembros del equipo lo han tenido claro: todos querían que Unai fuese en encargado de luchar por los 100.000 euros en la última ronda, en la cual ha tenido que señalar a todas aquellas películas que han ganado más de diez premios Goyas.
Más Noticias
- “Por lo menos no me he despeinado”: Nacho afronta con positividad su caída a la piscina
- ¿Han cambiado las preposiciones? Los dos equipos se vuelven locos analizando las posibles respuestas de Juego de pelotas
- Nacho, angustiado ante la posibilidad de caerse a la piscina: “A mí esto me da muy mal rollo”
- “Chuletones y kalimotxo”: los Retales explican qué harían si se llevasen los 100.000 euros de premio
- “Ahora lo entiendo todo”: dos nuevos equipos dejan sin palabras a Juanra Bonet, esta noche en Juego de pelotas
Hay algunas que Unai ha tenido claras, como ‘Mar Adentro’ o ‘¡Ay, Carmela!’, pero las dudas han ido en aumento cuando las opciones se han reducido. ¿Habrá sido el concursante capaz de encontrar a la película intrusa? ¡Descubre el desenlace del programa dándole play al vídeo de arriba!
Publicidad