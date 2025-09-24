La reflexión de Lucía Jiménez sobre el mérito de Manu y Rosa en Pasapalabra: “Es admirable”

Cuando Roberto Leal destaca los arranques tranquilos de Pasapalabra como consecuencia de un empate en El Rosco, es porque realmente hay un gran contraste con la tensión de las tardes que empiezan con Silla Azul. Esta vez ha sido Rosa quien se ha jugado su continuidad en unos minutos que siempre se viven con gran intensidad en el plató. Esa sensación les llega también a los invitados, que esta vez han cambiado de color en la mesa tras el último triunfo de Manu.

Lucía Jiménez, cuando el presentador le ha dado la bienvenida, ha querido compartir una reflexión. La actriz ha destacado “lo difícil que es esa concentración máxima” que tienen los concursantes y también los aspirantes en una prueba con tanta incertidumbre y tanto en juego como la Silla Azul.

“Es admirable y nos lo hacéis pasar superbién y supermal a la vez”, ha reconocido la invitada. Roberto ha corroborado ese mérito por ambas partes y ha subrayado que hay “muchísima gente apuntada al casting” dispuesta a compartir ese momento que muchos expresan como un sueño cumplido. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!