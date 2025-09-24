Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Increíble

Alejandro Amenábar y Julio Peña, asombrados con la historia de Tilly Lockey, 'la chica biónica'

El equipo de ciencia ha tenido el placer de contar con la visita de Tilly Lockey y conocer su increíble historia de superación.

Alejandro Amenábar y Julio Peña, asombrados con la historia de Tilly Lockey, 'la chica biónica'

Publicidad

Alejandro Amenábar y Julio Peña han brillado en El Hormiguero con su simpatía y naturalidad. El cineasta y el intérprete han recordado experiencias de sus carreras y han dejado instantes para el recuerdo.

En este momento Marron ha querido sorprender a los invitados trayendo al plató a Tilly Lockey y su espectacular historia de superación. Conocida como la chica biónica, la británica está recorriéndose el mundo mostrando sus increíbles prótesis.

La joven ha mostrado la increíble tecnología que le permite mantener una vida completamente normal y ha dejado asombrados a todos demostrando hasta dónde es capaz de llegar la medicina. ¡Espectacular!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

“Chuletones y kalimotxo”: los Retales explican qué harían si se llevasen los 100.00 euros de premio

“Chuletones y kalimotxo”: los Retales explican qué harían si se llevasen los 100.00 euros de premio

Alejandro Amenábar y Julio Peña, asombrados con la historia de Tilly Lockey, 'la chica biónica'

Alejandro Amenábar y Julio Peña, asombrados con la historia de Tilly Lockey, 'la chica biónica'

Vuelve a ver la entrevista completa a Alejandro Amenábar y Julio Peña en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Alejandro Amenábar y Julio Peña en El Hormiguero

ramon
Desternillante

El test sobre Amenábar ¡que ha acabado en desastre!

Suko advierte: el fin del verano supone un "acoso y derribo total" a nuestra ciberseguridad
El espía tecnológico

Suko advierte: el fin del verano supone un "acoso y derribo total" a nuestra ciberseguridad

"En los libros de historia encontré planteada esta hipótesis": Amenábar explica su posición sobre la polémica orientación sexual de Cervantes
En El Hormiguero

"En los libros de historia encontré planteada esta hipótesis": Amenábar explica su posición sobre la polémica acerca de la orientación sexual de Cervantes

Se ha levantado una polémica entre el público hacia el director por la posibilidad de haber retratado a Cervantes como homosexual.

Alejandro Amenábar se define como director: "Soy muy bueno"
En El Hormiguero

Alejandro Amenábar se define como director: "Soy muy bueno"

El cineasta ha desvelado cómo le gusta trabajar y qué tipo de compañeros le gusta tener a su lado.

Manu crea expectación al rozar el bote en El Rosco: ¡a dos de 2.164.000 euros!

Manu crea expectación al rozar el bote en El Rosco: ¡a dos de 2.164.000 euros!

Hugo Welcel, demasiado joven para colarse en ‘La fiesta de Blas’: “Me coge un poco lejos”

Hugo Welcel, demasiado joven para colarse en ‘La fiesta de Blas’: “Me coge un poco lejos”

“Me recuerda a Aitana”: La canción que pone nostálgico a Roberto Leal en La Pista

“Me recuerda a Aitana”: La canción que pone nostálgico a Roberto Leal en La Pista

Publicidad