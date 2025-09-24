Alejandro Amenábar y Julio Peña, asombrados con la historia de Tilly Lockey, 'la chica biónica'

Alejandro Amenábar y Julio Peña han brillado en El Hormiguero con su simpatía y naturalidad. El cineasta y el intérprete han recordado experiencias de sus carreras y han dejado instantes para el recuerdo.

En este momento Marron ha querido sorprender a los invitados trayendo al plató a Tilly Lockey y su espectacular historia de superación. Conocida como la chica biónica, la británica está recorriéndose el mundo mostrando sus increíbles prótesis.

La joven ha mostrado la increíble tecnología que le permite mantener una vida completamente normal y ha dejado asombrados a todos demostrando hasta dónde es capaz de llegar la medicina. ¡Espectacular!