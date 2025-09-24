Antena 3 LogoAntena3
"En los libros de historia encontré planteada esta hipótesis": Amenábar explica su posición sobre la polémica orientación sexual de Cervantes

Se ha levantado una polémica entre el público hacia el director por la posibilidad de haber retratado a Cervantes como homosexual.

"En los libros de historia encontré planteada esta hipótesis": Amenábar explica su posición sobre la polémica orientación sexual de Cervantes

Alejandro Amenábar y Julio Peña se han sentado en en plató de El Hormiguero para hacernos disfrutar de una noche única con sus experiencias y contarnos todo acerca de la nueva película que ya ha llegado a la gran pantalla.

Nada más llegar la película a los cines, han llegado las críticas y la polémica: ¿está Cervantes retratado como alguien homosexual?

Y el director ha sido claro: "No ha sido que como yo soy gay, me levante una mañana y dije, voy a hacer a Cervantes gay", alegando que toda manera de representar al escritor y sus relaciones con el resto de compañero están fundadas en una investigación exhaustiva en libros de historia durante muchos años.

¡Dale al play para no perderte ningún detalle!

La actriz ha querido destacar esa “concentración máxima” que demuestran los concursantes y también los aspirantes, después de que Rosa haya superado la Silla Azul.

