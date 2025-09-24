"En los libros de historia encontré planteada esta hipótesis": Amenábar explica su posición sobre la polémica orientación sexual de Cervantes

Alejandro Amenábar y Julio Peña se han sentado en en plató de El Hormiguero para hacernos disfrutar de una noche única con sus experiencias y contarnos todo acerca de la nueva película que ya ha llegado a la gran pantalla.

Nada más llegar la película a los cines, han llegado las críticas y la polémica: ¿está Cervantes retratado como alguien homosexual?

Y el director ha sido claro: "No ha sido que como yo soy gay, me levante una mañana y dije, voy a hacer a Cervantes gay", alegando que toda manera de representar al escritor y sus relaciones con el resto de compañero están fundadas en una investigación exhaustiva en libros de historia durante muchos años.

