Capítulo 400

Digna se libera por fin de sus ataduras y rompe con don Pedro: “Te dejo. Le he contado a Damián la verdad”

La matriarca abandona para siempre a su marido en sus últimos días de vida.

Digna se enfrenta a don Pedro y rompe con él: “Te dejo. Le he contado a Damián la verdad”

Digna no puede más. Cansada de vivir presa en su propia casa, decide romper con don Pedro. El empresario, que le acababa de contar que ha realizado unos últimos cambios en su testamento, se queda sin palabras.

“Le he contado a Damián toda la verdad”, le dice Digna tajante a su todavía marido. La matriarca de los Merino le confiesa que le ha revelado que fue ella la responsable de la muerte de Jesús y que él le ayudó a encubrir el crimen.

Don Pedro le dice que no entiende cómo ha podido hacer eso ya que ahora les va a condenar a los dos, pero ella le responde que cualquier condena será más leve que vivir con él bajo el mismo techo.

Digna, entonces, le dice a don Pedro que ahora le toca decidir a él qué es lo que va a hacer con ella. ¿Acabará denunciándola ante las autoridades?

