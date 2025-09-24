Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 24 de septiembre

Hugo Welcel, demasiado joven para colarse en ‘La fiesta de Blas’: “Me coge un poco lejos”

Ana García Lozano ha aprovechado el salto generacional con su rival para firmar un pleno en La Pista. ¡Y cómo lo ha disfrutado!

Hugo Welcel, demasiado joven para colarse en ‘La fiesta de Blas’: “Me coge un poco lejos”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Roberto Leal comentaba que Ana García Lozano y Hugo Welcel iban a conocer “seguro” la canción de su duelo en La Pista. Justo tras decirlo, se ha dado cuenta de que quizá añadía presión a los dos invitados más que ayudarles. En cualquier caso, lo que no tenía en cuenta es el salto generacional entre los dos… ya que el viaje era al año 1974.

Ya con el primer fragmento se ha visto que Hugo no conocía este tema. “Me coge un poco lejos”, ha comentado. Roberto incluso ha señalado entre risas: “Yo creo que no habían nacido ni tus padres”. El actor seguramente se haya sentido más identificado con el recuerdo sobre Aitana que el presentador ha evocado poco antes en la prueba musical.

“Me recuerda a Aitana”: La canción que pone nostálgico a Roberto Leal en La Pista

El turno le ha llegado a Ana, que ha dado el título y hasta ha cantado. La invitada ha hecho que todo el plató se colara en ‘La fiesta de Blas’. ¡Revive este momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Hugo Welcel, demasiado joven para colarse en ‘La fiesta de Blas’: “Me coge un poco lejos”

Hugo Welcel, demasiado joven para colarse en ‘La fiesta de Blas’: “Me coge un poco lejos”

“Me recuerda a Aitana”: La canción que pone nostálgico a Roberto Leal en La Pista

“Me recuerda a Aitana”: La canción que pone nostálgico a Roberto Leal en La Pista

La reflexión de Lucía Jiménez sobre el mérito de Manu y Rosa en Pasapalabra: “Es admirable”

La reflexión de Lucía Jiménez sobre el mérito de Manu y Rosa en Pasapalabra: “Es admirable”

Melody
En plató

Melody, tajante sobre su paso por Eurovisión: "Mi vida ha sido mucho más que eso, yo hago música y eso ha sido solo un momento"

Cristóbal Hueto
Exclusiva

El administrador de Camilo Sesto carga contra Lourdes Ornelas: "Esas persona que me llaman secuestrador no valen la pena"

Crimen marqueses de Urquijo
Exclusiva

El fugado del crimen de los marqueses de Urquijo rompe su silencio: "¿Por qué desapareció todo? Todo esto es una farsa total"

Cuarenta y cinco años después de uno de los crímenes que marcó la historia de nuestro país, hablamos con quien fue acusado de la coautoría del delito, pero se fugó hasta la prescripción del mismo.

Amigo del empresario sevillano
Sucesos

Amigo del empresario sevillano fallecido en extrañas circunstancias en República Dominicana: "No creo que sea un suicidio"

Un empresario sevillano ha aparecido muerto con un tiro en la cabeza dentro de su coche. Se encontraba tramitando su divorcio en República Dominicana y los vecinos de Dos Hermanas, que le conocían, creen que algo no encaja.

Drogadicción en Las Torres de Villaverde

"El yonqui de cocaína es más jodido que el yonqui de heroína", el día a día en Las Torres de Villaverde, en Madrid

Hijos

El precio de tener hijos: "Solo en comida me gasto 400 euros al mes, al principio no pensé en la economía"

"El secreto de un arroz auténtico", la receta de Karlos Arguiñano

Los secretos del arroz campero caldoso de Arguiñano que marca la diferencia

Publicidad