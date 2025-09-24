Hugo Welcel, demasiado joven para colarse en ‘La fiesta de Blas’: “Me coge un poco lejos”

Roberto Leal comentaba que Ana García Lozano y Hugo Welcel iban a conocer “seguro” la canción de su duelo en La Pista. Justo tras decirlo, se ha dado cuenta de que quizá añadía presión a los dos invitados más que ayudarles. En cualquier caso, lo que no tenía en cuenta es el salto generacional entre los dos… ya que el viaje era al año 1974.

Ya con el primer fragmento se ha visto que Hugo no conocía este tema. “Me coge un poco lejos”, ha comentado. Roberto incluso ha señalado entre risas: “Yo creo que no habían nacido ni tus padres”. El actor seguramente se haya sentido más identificado con el recuerdo sobre Aitana que el presentador ha evocado poco antes en la prueba musical.

El turno le ha llegado a Ana, que ha dado el título y hasta ha cantado. La invitada ha hecho que todo el plató se colara en ‘La fiesta de Blas’. ¡Revive este momento en el vídeo!