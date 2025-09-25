“Por lo menos no me he despeinado”: Nacho afronta con positividad su caída a la piscina

Aunque su equipo había empezado con buen pie, Nacho y sus compañeros no han podido evitar sentir nervios al pensar que podían caerse en cualquier momento a la piscina. ¡Pero El clan Watagatá se ha mantenido al completo en pie en las dos primeras rondas!

Las dudas del equipo han aumentado a la hora de responder a cuáles eran realmente músculos del cuerpo humano. Evidentemente, el programa no les ha puesto las opciones más conocidas, así que han tenido que arriesgarse, siendo conscientes de que había muchas posibilidades de que uno de ellos cayese al agua.

Colocarse en la casilla de ‘esplénico’ ha provocado que Nacho sea el primero de su equipo en caerse a la piscina. Al menos, el sevillano se lo ha tomado con humor: “Por lo menos no me he despeinado”. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!