Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 24 de septiembre

Manu crea expectación al rozar el bote en El Rosco: ¡a dos de 2.164.000 euros!

Los concursantes han calcado el guion del pasado duelo: Rosa se ha plantado con un acierto más, pero Manu ha sabido darle la vuelta al marcador… ¡e intentar la sorpresa!

Manu crea expectación al rozar el bote en El Rosco: ¡a dos de 2.164.000 euros!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

La victoria cada vez está más cara en El Rosco, a la par que el bote va acercándose al récord histórico que conquistó Rafa. Ya va por 2.164.000 euros. Por segundo programa consecutivo, Manu lo ha rozado al verse a dos letras de la gesta, superando a Rosa por la mínima. Lucía Jiménez había dejado una reflexión sobre los concursantes al comienzo de la tarde: “Es admirable”. Sin duda, este duelo lo ha demostrado.

La reflexión de Lucía Jiménez sobre el mérito de Manu y Rosa en Pasapalabra: “Es admirable”

Manu ha comenzado la prueba con 21 segundos de ventaja y firmando un turno de siete aciertos. Ha cogido carrerilla mientras que a Rosa le costaba arrancar, por lo que se ha visto un llamativo parcial de 10-1. Con más o menos diferencia, el madrileño ha logrado mantener una distancia en el marcador suficiente para desarrollar su estrategia.

Rosa ha conseguido cazar a su rival cuando han empatado a 20 aciertos y se han reencontrado con 21. La coruñesa, ya con sólo cuatro segundos por delante, tenía que tomar decisiones: ha arriesgado, ha sumado otra letra y se ha plantado. Como en el programa anterior, Manu tenía que remontar… y ha enseñado las cartas que se había guardado. Con 23 aciertos y la victoria asegurada, ha ido a por el bote. ¡Revive este intenso duelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

Manu crea expectación al rozar el bote en El Rosco: ¡a dos de 2.164.000 euros!

Manu crea expectación al rozar el bote en El Rosco: ¡a dos de 2.164.000 euros!

Hugo Welcel, demasiado joven para colarse en ‘La fiesta de Blas’: “Me coge un poco lejos”

Hugo Welcel, demasiado joven para colarse en ‘La fiesta de Blas’: “Me coge un poco lejos”

“Me recuerda a Aitana”: La canción que pone nostálgico a Roberto Leal en La Pista

“Me recuerda a Aitana”: La canción que pone nostálgico a Roberto Leal en La Pista

La reflexión de Lucía Jiménez sobre el mérito de Manu y Rosa en Pasapalabra: “Es admirable”
Mejores momentos | 24 de septiembre

La reflexión de Lucía Jiménez sobre el mérito de Manu y Rosa en Pasapalabra: “Es admirable”

Melody
En plató

Melody, tajante sobre su paso por Eurovisión: "Mi vida ha sido mucho más que eso, yo hago música y eso ha sido solo un momento"

Cristóbal Hueto
Exclusiva

El administrador de Camilo Sesto carga contra Lourdes Ornelas: "Esas persona que me llaman secuestrador no valen la pena"

Camilo Sesto decidió apartarse del foco mediático durante los últimos años de su vida, una decisión que muchos achacaron a una imposición de su entorno. Su administrador de entonces, Cristóbal Hueto, llegó a ser acusado de "secuestrar" al cantante.

Crimen marqueses de Urquijo
Exclusiva

El fugado del crimen de los marqueses de Urquijo rompe su silencio: "¿Por qué desapareció todo? Todo esto es una farsa total"

Cuarenta y cinco años después de uno de los crímenes que marcó la historia de nuestro país, hablamos con quien fue acusado de la coautoría del delito, pero se fugó hasta la prescripción del mismo.

Amigo del empresario sevillano

Amigo del empresario sevillano fallecido en extrañas circunstancias en República Dominicana: "No creo que sea un suicidio"

Drogadicción en Las Torres de Villaverde

"El yonqui de cocaína es más jodido que el yonqui de heroína", el día a día en Las Torres de Villaverde, en Madrid

Hijos

El precio de tener hijos: "Solo en comida me gasto 400 euros al mes, al principio no pensé en la economía"

Publicidad