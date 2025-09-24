Manu crea expectación al rozar el bote en El Rosco: ¡a dos de 2.164.000 euros!

La victoria cada vez está más cara en El Rosco, a la par que el bote va acercándose al récord histórico que conquistó Rafa. Ya va por 2.164.000 euros. Por segundo programa consecutivo, Manu lo ha rozado al verse a dos letras de la gesta, superando a Rosa por la mínima. Lucía Jiménez había dejado una reflexión sobre los concursantes al comienzo de la tarde: “Es admirable”. Sin duda, este duelo lo ha demostrado.

Manu ha comenzado la prueba con 21 segundos de ventaja y firmando un turno de siete aciertos. Ha cogido carrerilla mientras que a Rosa le costaba arrancar, por lo que se ha visto un llamativo parcial de 10-1. Con más o menos diferencia, el madrileño ha logrado mantener una distancia en el marcador suficiente para desarrollar su estrategia.

Rosa ha conseguido cazar a su rival cuando han empatado a 20 aciertos y se han reencontrado con 21. La coruñesa, ya con sólo cuatro segundos por delante, tenía que tomar decisiones: ha arriesgado, ha sumado otra letra y se ha plantado. Como en el programa anterior, Manu tenía que remontar… y ha enseñado las cartas que se había guardado. Con 23 aciertos y la victoria asegurada, ha ido a por el bote. ¡Revive este intenso duelo en el vídeo!