El Rosco | 24 de septiembre
Manu crea expectación al rozar el bote en El Rosco: ¡a dos de 2.164.000 euros!
Los concursantes han calcado el guion del pasado duelo: Rosa se ha plantado con un acierto más, pero Manu ha sabido darle la vuelta al marcador… ¡e intentar la sorpresa!
La victoria cada vez está más cara en El Rosco, a la par que el bote va acercándose al récord histórico que conquistó Rafa. Ya va por 2.164.000 euros. Por segundo programa consecutivo, Manu lo ha rozado al verse a dos letras de la gesta, superando a Rosa por la mínima. Lucía Jiménez había dejado una reflexión sobre los concursantes al comienzo de la tarde: “Es admirable”. Sin duda, este duelo lo ha demostrado.
Manu ha comenzado la prueba con 21 segundos de ventaja y firmando un turno de siete aciertos. Ha cogido carrerilla mientras que a Rosa le costaba arrancar, por lo que se ha visto un llamativo parcial de 10-1. Con más o menos diferencia, el madrileño ha logrado mantener una distancia en el marcador suficiente para desarrollar su estrategia.
Rosa ha conseguido cazar a su rival cuando han empatado a 20 aciertos y se han reencontrado con 21. La coruñesa, ya con sólo cuatro segundos por delante, tenía que tomar decisiones: ha arriesgado, ha sumado otra letra y se ha plantado. Como en el programa anterior, Manu tenía que remontar… y ha enseñado las cartas que se había guardado. Con 23 aciertos y la victoria asegurada, ha ido a por el bote. ¡Revive este intenso duelo en el vídeo!
