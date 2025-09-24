Nacho, angustiado ante la posibilidad de caerse a la piscina: “A mí esto me da muy mal rollo”

El clan Watagatá ha comenzado con muy buen pie en Juego de pelotas, manteniendo a todo su equipo en pie tras la primera pregunta. A ellos les encantaría ganar el premio final de 100.000 euros para poder entrenar con el maestro más importante que hay en el mundo del arte marcial que practican y que vive en Corea.

A pesar de haber comenzado de la mejor manera, Nacho se ha mostrado especialmente nervioso a la hora de responder qué películas ha dirigido Quentin Tarantino. “A mí esto me da muy mal rollo”, ha asegurado.

Todo el equipo ha tenido dudas sobre qué respuesta descartar como incorrecta y, finalmente, después de mucho pensarlo, han dejado sola la casilla de ‘Desperado’. ¿Habrán tomado la decisión correcta? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!