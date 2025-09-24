Mejores momentos | Programa 4
Nacho, angustiado ante la posibilidad de caerse a la piscina: “A mí esto me da muy mal rollo”
El integrante de El clan Watagatá sufre al ver que su equipo no tiene nada claras las respuestas y pueden caerse al agua.
Publicidad
El clan Watagatá ha comenzado con muy buen pie en Juego de pelotas, manteniendo a todo su equipo en pie tras la primera pregunta. A ellos les encantaría ganar el premio final de 100.000 euros para poder entrenar con el maestro más importante que hay en el mundo del arte marcial que practican y que vive en Corea.
A pesar de haber comenzado de la mejor manera, Nacho se ha mostrado especialmente nervioso a la hora de responder qué películas ha dirigido Quentin Tarantino. “A mí esto me da muy mal rollo”, ha asegurado.
Más Noticias
- “Chuletones y kalimotxo”: los Retales explican qué harían si se llevasen los 100.000 euros de premio
- “Ahora lo entiendo todo”: dos nuevos equipos dejan sin palabras a Juanra Bonet, esta noche en Juego de pelotas
- Juanra Bonet recibe a El clan Watagatá y Retales el miércoles en Juego de Pelotas: "¡Dale al play!"
- El estilo Lara Croft destaca entre las caídas a la piscina del tercer programa de Juego de pelotas
- Besaneros, ante el desafío de conquistar la Luna y el premio de 100.000 euros en Juego de pelotas
Todo el equipo ha tenido dudas sobre qué respuesta descartar como incorrecta y, finalmente, después de mucho pensarlo, han dejado sola la casilla de ‘Desperado’. ¿Habrán tomado la decisión correcta? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!
Publicidad