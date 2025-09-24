Un año de la muerte de Julián Muñoz: una vida personal y profesional marcada por la polémica

El pasado 24 de septiembre de 2024, Julián Muñoz, quien fuera alcalde de Marbella de 2002 a 2003, perdía la batalla contra el cáncer de pulmón que padecía, falleciendo a los 76 años. En una entrevista antes de morir, contaba que tenía dos vértebras rotas y que lo había pasado muy mal con la quimio y la morfina, llegando a tomar hasta 20 pastillas diarias.

En 2006, fue detenido por el caso Malaya, lo que le llevó al Centro de Inserción Social de Algeciras. Aunque también estuvo implicado en el caso Minutas, pasando por la cárcel de Alhaurín de la Torre. Condenado a 20 años de cárcel por delitos de corrupción urbanística y blanqueo de capitales, el que fue socio y después enemigo de Jesús Gil, finalmente recibió la libertad condicional en 2021 por su grave e incurable estado de salud.

Había estado luchando también contra la diabetes, que le dejó ciego de un ojo, y además, tuvo un ictus y dos infartos que sufrió mientras estaba en prisión.

Pero su vida amorosa tampoco pasó desapercibida. En 1974 se casó con Mayte Zaldívar, con la que formó una familia por casi tres décadas de relación, teniendo a sus dos hijas en común, Eloísa y Elia. Sin embargo, en 2003 el matrimonio se rompió, tras su idilio con la cantante Isabel Pantoja. Mayte posteriormente rehízo su vida con el empresario ceutí Fernando Marcos, aunque para sorpresa de muchos y sin haber roto su relación con Fernando, Mayte y Julián se volvieron a casar en 2024.

Mayte Zaldívar y Julián Muñoz en 2003 | Gtres

Un enlace que, tal y como aclararon, no tenía razones económicas detrás sino que se debía al deseo de Julián de ver a la familia más unida antes de morir. Decisión con la que Fernando estaba de acuerdo.

En la actualidad, ella reside con Fernando en su casa de Marbella, y aunque llevan una vida muy privada fuera del foco mediático, Mayte como cocinera en un bar-restaurante de la localidad andaluza y Fernando dedicándose a la compraventa de viviendas, su nieto, Fran redondo, sí que ha hecho algunas apariciones públicas en televisión para recordar a Julián Muñoz, su abuelo.