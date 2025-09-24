Suko advierte: el fin del verano supone un "acoso y derribo total" a nuestra ciberseguridad

La visita de Alejandro Amenábar y Julio Peña a El Hormiguero ha estado marcada por el talento y la cercanía. Entre risas y confidencias, ambos han mostrado la química que comparten dentro y fuera de la pantalla.

Antes de despedir a los invitados, Pablo Motos ha dado bienvenida a Suko, el espía tecnológico del programa. El experto en ciberseguridad ha advertido de los peligros que supone la vuelta de las vacaciones de verano asegurando que los delincuentes digitales están llevando a cabo un "acoso y derribo total" a nuestra integridad.

El colaborador ha avisado de las nuevas estafas que se están viendo últimamente y ha mostrado su propia bandeja de entrada del correo demostrando la gran cantidad de intentos de engaño que ha sufrido. ¡Toma nota!