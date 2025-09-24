Antena 3 LogoAntena3
Suko advierte: el fin del verano supone un "acoso y derribo total" a nuestra ciberseguridad

El experto en ciberseguridad del programa ha avisado de los peligros que supone la vuelta del verano.

La visita de Alejandro Amenábar y Julio Peña a El Hormiguero ha estado marcada por el talento y la cercanía. Entre risas y confidencias, ambos han mostrado la química que comparten dentro y fuera de la pantalla.

Antes de despedir a los invitados, Pablo Motos ha dado bienvenida a Suko, el espía tecnológico del programa. El experto en ciberseguridad ha advertido de los peligros que supone la vuelta de las vacaciones de verano asegurando que los delincuentes digitales están llevando a cabo un "acoso y derribo total" a nuestra integridad.

El colaborador ha avisado de las nuevas estafas que se están viendo últimamente y ha mostrado su propia bandeja de entrada del correo demostrando la gran cantidad de intentos de engaño que ha sufrido. ¡Toma nota!

"En los libros de historia encontré planteada esta hipótesis": Amenábar explica su posición sobre la polémica orientación sexual de Cervantes
En El Hormiguero

"En los libros de historia encontré planteada esta hipótesis": Amenábar explica su posición sobre la polémica acerca de la orientación sexual de Cervantes

Se ha levantado una polémica entre el público hacia el director por la posibilidad de haber retratado a Cervantes como homosexual.

