Alejandro Amenábar se define como director: "Soy muy bueno"

Alejandro Amenábar y Julio Peña han visitado El Hormiguero en un encuentro lleno de complicidad. El director y el actor han compartido anécdotas, reflexiones y momentos divertidos que han conectado con el público.

En esta ocasión, Pablo Motos se ha interesado en conocer el lado profesional de Alejandro. El director ha asegurado que es "muy bueno" y que le encanta trabajar con gente que le "desafían" para obtener así diferentes enfoques y puntos de vista.

Además, también ha contado cuál es el proceso más complicado durante el rodaje de una película. En contra de lo que muchos puedan pensar, Amenábar ha asegurado que el proceso de edición le resulta de lo más placentero. ¡Imperdible!