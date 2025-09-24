Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

Alejandro Amenábar se define como director: "Soy muy bueno"

El cineasta ha desvelado cómo le gusta trabajar y qué tipo de compañeros le gusta tener a su lado.

Alejandro Amenábar se define como director: "Soy muy bueno"

Publicidad

Alejandro Amenábar y Julio Peña han visitado El Hormiguero en un encuentro lleno de complicidad. El director y el actor han compartido anécdotas, reflexiones y momentos divertidos que han conectado con el público.

En esta ocasión, Pablo Motos se ha interesado en conocer el lado profesional de Alejandro. El director ha asegurado que es "muy bueno" y que le encanta trabajar con gente que le "desafían" para obtener así diferentes enfoques y puntos de vista.

Además, también ha contado cuál es el proceso más complicado durante el rodaje de una película. En contra de lo que muchos puedan pensar, Amenábar ha asegurado que el proceso de edición le resulta de lo más placentero. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Alejandro Amenábar se define como director: "Soy muy bueno"

Alejandro Amenábar se define como director: "Soy muy bueno"

Manu crea expectación al rozar el bote en El Rosco: ¡a dos de 2.164.000 euros!

Manu crea expectación al rozar el bote en El Rosco: ¡a dos de 2.164.000 euros!

Hugo Welcel, demasiado joven para colarse en ‘La fiesta de Blas’: “Me coge un poco lejos”

Hugo Welcel, demasiado joven para colarse en ‘La fiesta de Blas’: “Me coge un poco lejos”

“Me recuerda a Aitana”: La canción que pone nostálgico a Roberto Leal en La Pista
Mejores momentos | 24 de septiembre

“Me recuerda a Aitana”: La canción que pone nostálgico a Roberto Leal en La Pista

La reflexión de Lucía Jiménez sobre el mérito de Manu y Rosa en Pasapalabra: “Es admirable”
Mejores momentos | 24 de septiembre

La reflexión de Lucía Jiménez sobre el mérito de Manu y Rosa en Pasapalabra: “Es admirable”

Melody
En plató

Melody, tajante sobre su paso por Eurovisión: "Mi vida ha sido mucho más que eso, yo hago música y eso ha sido solo un momento"

La diva valiente y poderosa que desapareció sin dar explicaciones tras su paso por Eurovisión hoy se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para responder a todo. ¿Tuvo una crisis tras el concurso? ¿Le molestó algo en concreto? ¡No te lo pierdas!

Cristóbal Hueto
Exclusiva

El administrador de Camilo Sesto carga contra Lourdes Ornelas: "Esas persona que me llaman secuestrador no valen la pena"

Camilo Sesto decidió apartarse del foco mediático durante los últimos años de su vida, una decisión que muchos achacaron a una imposición de su entorno. Su administrador de entonces, Cristóbal Hueto, llegó a ser acusado de "secuestrar" al cantante.

Crimen marqueses de Urquijo

El fugado del crimen de los marqueses de Urquijo rompe su silencio: "¿Por qué desapareció todo? Todo esto es una farsa total"

Amigo del empresario sevillano

Amigo del empresario sevillano fallecido en extrañas circunstancias en República Dominicana: "No creo que sea un suicidio"

Drogadicción en Las Torres de Villaverde

"El yonqui de cocaína es más jodido que el yonqui de heroína", el día a día en Las Torres de Villaverde, en Madrid

Publicidad