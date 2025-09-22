Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 22 de septiembre

El hilarante fallo de Gonzo con Margarita Robles: “No me da una entrevista en la vida después de esto”

El presentador estaba a punto de culminar un pleno en el Una de Cuatro cuando, en su última respuesta, se ha equivocado y ha llenado de risas el plató.

El hilarante fallo de Gonzo con Margarita Robles: “No me da una entrevista en la vida después de esto”

Alberto Mendo
Publicado:

Gonzo ha tenido una intervención estelar en el arranque de este programa de Pasapalabra por un doble motivo. El principal debería ser que se ha hecho él solo la prueba Una de Cuatro, firmando los 28 segundos del equipo azul. Sin embargo, esa gesta ha quedado eclipsada por el fallo que ha cometido en el último momento, tan divertido que ha llenado de risas el plató. ¡Qué gran inicio de la tarde junto con el chiste de Manu que ha ido directo al sevillismo de Roberto Leal!

La broma de Manu directa al sevillismo de Roberto Leal: “Es un chiste y una faltada a la vez”

El periodista ha ido enlazando aciertos de manera sobresaliente hasta que, a falta de sólo tres segundos, se ha equivocado en la última pregunta. ¡Y con la ministra Margarita Robles! Menos mal que justo ha terminado el tiempo porque Roberto no estaba pudiendo evitar las carcajadas.

“No se me ocurría mejor cierre”, ha bromeado el presentador. Sin embargo, Gonzo lamentaba el borrón a última hora y, encima, con un personaje político. “No me da una entrevista en la vida después de esto”, ha comentado sobre la ministra Robles. ¿Cuál ha sido su gazapo? ¡Dale al play!

El hilarante fallo de Gonzo con Margarita Robles: “No me da una entrevista en la vida después de esto”

La broma de Manu directa al sevillismo de Roberto Leal: “Es un chiste y una faltada a la vez”

