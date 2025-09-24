Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Desternillante

El test sobre Amenábar ¡que ha acabado en desastre!

Juan Carlos Ortega ha dado comienzo a una nueva sección en el programa donde deberá hacer una serie de preguntas a uno de los mayores fans del director.

ramon

Publicidad

Alejandro Amenábar y Julio Peña se han unido esta noche a El Hormiguero para deslumbrarnos con su larga trayectoria profesional y hacernos estallar de risa con algunas de sus experiencias.. ¡más extrañas!

Amenábar es uno de los directores más reconocidos de nuestro país, y cuanta con una gran cantidad de fans, entre ellos Ramón, pero para comprobar cuánto de fanático era del artista, Juan Carlos Ortega le ha hecho... ¡un test imposible!

Y aunque al principio todo ha ido viento en popa, al rato ha necesitado la ayuda de un comodín. Y su elección ha sido su mujer. Aunque... ¿habrá sido su mejor decisión?

¡Dale al play para no perderte ningún detalle!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

“Chuletones y kalimotxo”: los Retales explican qué harían si se llevasen los 100.00 euros de premio

“Chuletones y kalimotxo”: los Retales explican qué harían si se llevasen los 100.00 euros de premio

Alejandro Amenábar y Julio Peña, asombrados con la historia de Tilly Lockey, 'la chica biónica'

Alejandro Amenábar y Julio Peña, asombrados con la historia de Tilly Lockey, 'la chica biónica'

Vuelve a ver la entrevista completa a Alejandro Amenábar y Julio Peña en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Alejandro Amenábar y Julio Peña en El Hormiguero

ramon
Desternillante

El test sobre Amenábar ¡que ha acabado en desastre!

Suko advierte: el fin del verano supone un "acoso y derribo total" a nuestra ciberseguridad
El espía tecnológico

Suko advierte: el fin del verano supone un "acoso y derribo total" a nuestra ciberseguridad

"En los libros de historia encontré planteada esta hipótesis": Amenábar explica su posición sobre la polémica orientación sexual de Cervantes
En El Hormiguero

"En los libros de historia encontré planteada esta hipótesis": Amenábar explica su posición sobre la polémica acerca de la orientación sexual de Cervantes

Se ha levantado una polémica entre el público hacia el director por la posibilidad de haber retratado a Cervantes como homosexual.

Alejandro Amenábar se define como director: "Soy muy bueno"
En El Hormiguero

Alejandro Amenábar se define como director: "Soy muy bueno"

El cineasta ha desvelado cómo le gusta trabajar y qué tipo de compañeros le gusta tener a su lado.

Manu crea expectación al rozar el bote en El Rosco: ¡a dos de 2.164.000 euros!

Manu crea expectación al rozar el bote en El Rosco: ¡a dos de 2.164.000 euros!

Hugo Welcel, demasiado joven para colarse en ‘La fiesta de Blas’: “Me coge un poco lejos”

Hugo Welcel, demasiado joven para colarse en ‘La fiesta de Blas’: “Me coge un poco lejos”

“Me recuerda a Aitana”: La canción que pone nostálgico a Roberto Leal en La Pista

“Me recuerda a Aitana”: La canción que pone nostálgico a Roberto Leal en La Pista

Publicidad