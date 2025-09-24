El test sobre Amenábar ¡que ha acabado en desastre!

Alejandro Amenábar y Julio Peña se han unido esta noche a El Hormiguero para deslumbrarnos con su larga trayectoria profesional y hacernos estallar de risa con algunas de sus experiencias.. ¡más extrañas!

Amenábar es uno de los directores más reconocidos de nuestro país, y cuanta con una gran cantidad de fans, entre ellos Ramón, pero para comprobar cuánto de fanático era del artista, Juan Carlos Ortega le ha hecho... ¡un test imposible!

Y aunque al principio todo ha ido viento en popa, al rato ha necesitado la ayuda de un comodín. Y su elección ha sido su mujer. Aunque... ¿habrá sido su mejor decisión?

¡Dale al play para no perderte ningún detalle!