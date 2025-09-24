Muere Patricia Keller, la joven influencer y médica brasileña tras una dura batalla contra un cáncer agresivo

La médica e influencer Patricia Keller Pereira ha fallecido a los 27 años dejando un vacío entre sus seguidores y familiares, quienes la acompañaron en su dura batalla contra un cáncer muy agresivo. La joven brasileña perdió la vida durante la madrugada del martes 16 de septiembre en la ciudad de Cuidabá, Brasil.

Patricia no solo era conocida por su dedicación a la medicina, sino también por la transparencia con la que compartía su proceso de tratamiento contra un rabdomiosarcoma, un cáncer poco frecuente que afecta a los músculos esqueléticos.

La noticia de su muerte llega apenas dos meses después de que anunciara públicamente su compromiso con su pareja, Hugo, un momento cargado de ilusión y esperanza que contrastaba con la lucha silenciosa que mantenía contra el avance de la enfermedad.

Los primeros signos aparecieron a inicios de 2023, cuando Patricia comenzó a notar dificultades para mover su brazo derecho. Su madre explicó al medio 'Olhar Conceito' que al principio atribuyeron el malestar a una dolencia más común. "Ya había empezado a sentir dolor desde hacía un tiempo, pero siempre estaba muy tensa en el cuello. Pensamos que era tendinitis", relató.

Sin embargo, tras la aparición de un tumor y su posterior extirpación, los médicos confirmaron a finales de diciembre de 2024 que se trataba de un cáncer "más raro de lo que creían".

El tratamiento

"No respondía a ningún tratamiento, pero no creía que la vencería"

El diagnóstico obligó a la joven doctora a someterse a un arduo tratamiento que incluyó quimioterapia. Aunque en un principio la familia mantuvo la esperanza, pronto comprendieron que el tumor no respondía a ninguna opción terapéutica. "No respondía a ningún tratamiento, pero no creía que la vencería", recordó su madre, visiblemente emocionada.

Sin embargo, el estado de salud de Patricia empeoró rápidamente a los meses tras detectarla una metástasis pulmonar y nuevos nódulos en el hombro. Apenas dos días antes de su fallecimiento sufrió su última recaída. "Me dijo: 'Mamá, estoy muy mal'. Le pusieron la mascarilla CPAP, que es el último paso antes de la intubación... Fue triste verla así", contó su madre.

En aquellos instantes difíciles, madre e hija vivieron un momento de despedida lleno de amor. "Me dijo que me quería, que quería a su familia y me pidió que la perdonara, pero yo ya no podía más: estaba sufriendo con mucho dolor", ha recordado.

A pesar del dolor y las malas noticias, Patricia nunca perdió la fe en seguir adelante. Continuaba ideando planes para el futuro, como un viaje a Corea del Sur junto a su madre o la posibilidad de retomar sus estudios de medicina tras haberse graduado en febrero de 2024. Su actitud positiva quedó reflejada en sus redes sociales, donde mostraba sin filtros los cambios físicos a raíz de la quimioterapia, desde la pérdida de cabello hasta los momentos de mayor debilidad.

Al mismo tiempo, compartía momentos de su vida personal. Uno de los más comentados fue su anuncio de compromiso en julio con Hugo. En uno de sus últimos mensajes en Instagram escribió lo siguiente: "En la vida tenemos que tomar decisiones: o seguimos viviendo o seguimos viviendo".

