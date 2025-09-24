Así ha sido
Vuelve a ver la entrevista completa a Alejandro Amenábar y Julio Peña en El Hormiguero
El cineasta y el actor han sido los protagonistas de una noche de cine con momentazos de todo tipo.
Con humor, espontaneidad y grandes historias, Alejandro Amenábar y Julio Peña han conquistado El Hormiguero. Los invitados han hablado de su trabajo y han protagonizado momentos de complicidad que han hecho disfrutar a la audiencia.
Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre el idilio que vivió el actor para sacarse el carnet de conducir. "Aprobé a la quinta", ha dicho entre risas relatando cómo fueron cada uno de sus intentos.
Tras esto, Pablo Motos ha querido saber cómo se autopercibe Amenábar como director. El cineasta ha dicho que se considera "muy bueno" y ha asegurado que le encanta trabajar con gente que le cuestione porque le ofrece puntos de vista diferentes.
Además, como no podía ser de otra manera, el presentador le ha preguntado a los invitados por la polémica surgida a raíz de su película sobre Cervantes donde el autor es homosexual. "En los libros de historia encontré planteada esta hipótesis", ha dicho Alejandro Amenábar.
