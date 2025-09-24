Mejores momentos | Programa 4
¿Han cambiado las preposiciones? Los dos equipos se vuelven locos analizando las posibles respuestas de Juego de pelotas
Ni El clan Watagatá ni los Retales tienen claro las respuestas correctas porque no coinciden con la secuencia que les enseñaron en el colegio.
Publicidad
El clan Watagatá y los Retales han llegado a Juego de pelotas dispuestos a sacar su lado más competitivo para conseguir llegar a la final y luchar por los 100.000 euros que les permitirían cumplir sueños muy peculiares.
Aunque cuando un equipo no está jugando suele mantenerse al margen, en esta ocasión, con la categoría de preposiciones, El clan Watagatá no ha podido quedarse callado y se han sumado al desconcierto de los Retales. “Las de la ‘old school’ nos la sabemos de carrerilla, pero han cambiado”, ha asegurado Víctor.
Más Noticias
- Nacho, angustiado ante la posibilidad de caerse a la piscina: “A mí esto me da muy mal rollo”
- “Chuletones y kalimotxo”: los Retales explican qué harían si se llevasen los 100.000 euros de premio
- “Ahora lo entiendo todo”: dos nuevos equipos dejan sin palabras a Juanra Bonet, esta noche en Juego de pelotas
- Juanra Bonet recibe a El clan Watagatá y Retales el miércoles en Juego de Pelotas: "¡Dale al play!"
- El estilo Lara Croft destaca entre las caídas a la piscina del tercer programa de Juego de pelotas
Algunas de las posibles respuestas entraban dentro de la secuencia que los Retales habían aprendido en el colegio, pero otras no y las cuentas no salían. ¿Habrán conseguido descartar a la falsa preposición? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!
Publicidad