¿Han cambiado las preposiciones? Los dos equipos se vuelven locos analizando las posibles respuestas de Juego de pelotas

El clan Watagatá y los Retales han llegado a Juego de pelotas dispuestos a sacar su lado más competitivo para conseguir llegar a la final y luchar por los 100.000 euros que les permitirían cumplir sueños muy peculiares.

Aunque cuando un equipo no está jugando suele mantenerse al margen, en esta ocasión, con la categoría de preposiciones, El clan Watagatá no ha podido quedarse callado y se han sumado al desconcierto de los Retales. “Las de la ‘old school’ nos la sabemos de carrerilla, pero han cambiado”, ha asegurado Víctor.

Algunas de las posibles respuestas entraban dentro de la secuencia que los Retales habían aprendido en el colegio, pero otras no y las cuentas no salían. ¿Habrán conseguido descartar a la falsa preposición? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!