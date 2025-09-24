Un alumno de 14 años apuñala a una profesora en un colegio de Alsacia, Francia

Una profesora ha sido apuñalada por un alumno de 14 años en un colegio situado en la región francesa de Alsacia. La maestra de música sufre heridas en la cara y se encuentra hospitalizada, pero no se teme por su vida, tal y como ha informado el periódico Dernières Nouvelles d'Alsace.

Los hechos han ocurrido sobre las ocho de la mañana de este miércoles, cuando buena parte de los alumnos se encontraban ya en el aula. El menor ha apuñalado a la profesora, de 65 años, para luego tratar de huir. Finalmente ha sido detenido por los agentes de Policía.

Inmediatamente después de la agresión, los alumnos que se encontraban dentro del aula del colegio Robert Schuman han sido confinados, mientras que el resto de estudiantes han sido evacuados a una instalación municipal.

Segundo caso en un mes

Un antiguo alumno de una escuela francesa de formación profesional apuñalaba a una profesora y a un adolescente hace ahora tan solo dos semanas.

El exalumno del centro hería de gravedad a una profesora de 52 años y un menor de 16 en la localidad de Antibes, situada al sur de Francia.

El autor del apuñalamiento fue detenido. El joven, de 18 años, ya estaba fichado por la Policía por hacer apología del terrorismo.

