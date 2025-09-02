La reacción de Manu y Rosa tras superar el récord de Rafa y Orestes en Pasapalabra: "El sueño se convirtió en realidad"

Los elogios se quedan cortos ante la huella que Manu y Rosa están dejando en Pasapalabra, de forma individual y también juntos. De hecho, su mayor hito lo han escrito en pareja al batir el récord de duelos en los 25 años del concurso tras superar la marca de 197 programas que habían dejado Rafa Castaño y Orestes Barbero.

"Estar en esta situación es inconcebible", ha reconocido Rosa justo antes de disputar un Rosco histórico con su compañero y rival. La concursante gallega ha asegurado que era un sueño llegar y durar, pero no se imaginaba llegar a batir este récord de longevidad.

Después, Manu ha suscrito esas palabras y sensaciones. "Es una experiencia que nunca te imaginas llegar a vivir", ha confesado, recordando que veía a Rafa y a Orestes y les consideraba inalcanzables. Por eso, ha afirmado que "el sueño se convirtió en realidad". ¡Descubre en el vídeo estas reacciones!