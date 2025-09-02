Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 1 de septiembre

La reacción de Manu y Rosa tras superar el récord de Rafa y Orestes en Pasapalabra: "El sueño se convirtió en realidad"

Los dos concursantes han contado sus sensaciones tras convertirse en la pareja con más duelos en los 25 años de historia del programa.

La reacción de Manu y Rosa tras superar el récord de Rafa y Orestes en Pasapalabra: "El sueño se convirtió en realidad"

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Los elogios se quedan cortos ante la huella que Manu y Rosa están dejando en Pasapalabra, de forma individual y también juntos. De hecho, su mayor hito lo han escrito en pareja al batir el récord de duelos en los 25 años del concurso tras superar la marca de 197 programas que habían dejado Rafa Castaño y Orestes Barbero.

Manu y Rosa, sin tregua en un Rosco histórico, trepidante… ¡y con un final inesperado!

"Estar en esta situación es inconcebible", ha reconocido Rosa justo antes de disputar un Rosco histórico con su compañero y rival. La concursante gallega ha asegurado que era un sueño llegar y durar, pero no se imaginaba llegar a batir este récord de longevidad.

Después, Manu ha suscrito esas palabras y sensaciones. "Es una experiencia que nunca te imaginas llegar a vivir", ha confesado, recordando que veía a Rafa y a Orestes y les consideraba inalcanzables. Por eso, ha afirmado que "el sueño se convirtió en realidad". ¡Descubre en el vídeo estas reacciones!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La reacción de Manu y Rosa tras superar el récord de Rafa y Orestes en Pasapalabra: "El sueño se convirtió en realidad"

La reacción de Manu y Rosa tras superar el récord de Rafa y Orestes en Pasapalabra: "El sueño se convirtió en realidad"

El análisis de los magistrados a la crítica de Pedro Sánchez sobre los jueces: "Es comprensible que haga esa defensa"

El análisis de dos magistrados a la crítica de Pedro Sánchez a algunos jueces: "Hace daño al poder judicial"

Trancas y Barrancas retan con las historias engañosas a Bertín Osborne y Pablo Motos

Trancas y Barrancas retan con las historias engañosas a Bertín Osborne y Pablo Motos

La manía de Bertín Osborne que no soporta su hija Alejandra
El sábado a las 22:00 horas

La manía de Bertín Osborne que no soporta su hija Alejandra

Susana Díaz
Encuentro polémico

Susana Díaz, sobre la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont Puigdemont: "Me cuesta ver esa foto"

Joaquín Sánchez y Susana Saborido en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, Joaquín Sánchez y Susana Saborido presentarán la nueva temporada de Emparejados en El Hormiguero

Nuestra pareja favorita serán los encargados de poner el humor en esta semana de estreno de El Hormiguero presentando la nueva temporada de su Emparejados.

drones
¡No te lo pierdas!

¡Impresionante! El Hormiguero lanza al aire más de 400 drones par hacer un espectáculo de luces en el cielo de Madrid

El programa ha coordinado una coreografía aérea de luces que alumbrará el cielo de Madrid para inaugurar la nueva temporada.

Disfruta de la entrevista completa a Bertín Osborne y Sergio Ramos en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Bertín Osborne y Sergio Ramos en El Hormiguero

El emotivo homenaje a Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' de El Hormiguero

El emotivo homenaje a Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' de El Hormiguero

cancion sergio

"Me gustaría dedicarme y compaginarlo con el fútbol": Sergio Ramos nos habla de su nuevo tema 'Cibeles'

Publicidad