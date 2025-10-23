Antena 3 LogoAntena3
Nito se la juega con Nicole Kidman: ¡100.000 euros en juego para El bloque!

El equipo malagueño ha llegado a la ronda final tras resistir tres preguntas sin recibir ni un pelotazo y con un premio asegurado de 32.000 euros.

Nito se la juega con Nicole Kidman: ¡100.000 euros en juego para El bloque!

Alberto Mendo
El equipo de El bloque, formado por una familia procedente de la localidad malagueña de Mijas, se ha proclamado ganador de este programa de Juego de pelotas… ¡y con 32.000 euros asegurados! Han vivido un final de infarto contra Joteros del Pilar. Durante tres rondas, el quinteto andaluz ha conseguido sobrevivir sin recibir ni un pelotazo, dejando en anécdota especialmente el doble chapuzón de la segunda pregunta.

Piscinazo de El bloque: doble caída en una sola ronda por mezclar perros y gatos

Nito y Mercedes han evitado la piscina. Con la casualidad de que son matrimonio, ella tenía muy claro que debía ser su marido quien jugara la ronda final en nombre de El Bloque. El tema que ha elegido es Australia. Han aparecido seis opciones, seis actores y actrices en los que sólo hay uno o una que no nació en ese continente.

Mientras sus compañeros se agarraban las manos en el sofá, Nito decidía que su primera apuesta fuera Nicole Kidman. Cada respuesta iba a ser un cara o cruz hasta llegar al gran premio de 100.000 euros. ¡Dale al play y descubre el desenlace!

