Melody aparece por sorpresa en Pasapalabra ‘invitada’ por Leonor Lavado
La actriz se ha metido en el personaje de la cantante sevillana para jugar la prueba de La Pista. ¿Habrá sonado una diva en su duelo contra Javi Cantero?
Las risas están aseguradas con los invitados que han regresado a Pasapalabra. Todos ellos son repetidores: Carla Nieto, Javi Cantero, David Fernández y Leonor Lavado. Incluso ya es la segunda vez que coinciden con Manu. Y alguno ha comenzado esta visita liándola: David, metiendo prisa a Roberto Leal, ha provocado una ocurrencia sobre El Rosco que le ha encantado a Rosa.
Por su parte, Leonor ha comenzado a desplegar su gran registro de imitaciones. En su presentación, ha calcado a Carmen Lomana y a Tamara Falcó. Después, para jugar La Pista, se ha convertido en Melody. “A ver si me pone una diva, que yo la reconozca”, le ha pedido al presentador.
La canción no ha ido por ahí y han estado bastante perdidos, tanto Leonor como Javi Cantero. El duelo se ha resuelto con el regalo del título en español que la actriz ha sabido traducir perfectamente al inglés. ¡Revive este duelo musical en el vídeo!
