Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 22 de octubre

Melody aparece por sorpresa en Pasapalabra ‘invitada’ por Leonor Lavado

La actriz se ha metido en el personaje de la cantante sevillana para jugar la prueba de La Pista. ¿Habrá sonado una diva en su duelo contra Javi Cantero?

Melody aparece por sorpresa en Pasapalabra ‘invitada’ por Leonor Lavado

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Las risas están aseguradas con los invitados que han regresado a Pasapalabra. Todos ellos son repetidores: Carla Nieto, Javi Cantero, David Fernández y Leonor Lavado. Incluso ya es la segunda vez que coinciden con Manu. Y alguno ha comenzado esta visita liándola: David, metiendo prisa a Roberto Leal, ha provocado una ocurrencia sobre El Rosco que le ha encantado a Rosa.

¿Novedades en El Rosco? David Fernández la lía y Rosa le sigue el juego

Por su parte, Leonor ha comenzado a desplegar su gran registro de imitaciones. En su presentación, ha calcado a Carmen Lomana y a Tamara Falcó. Después, para jugar La Pista, se ha convertido en Melody. “A ver si me pone una diva, que yo la reconozca”, le ha pedido al presentador.

La canción no ha ido por ahí y han estado bastante perdidos, tanto Leonor como Javi Cantero. El duelo se ha resuelto con el regalo del título en español que la actriz ha sabido traducir perfectamente al inglés. ¡Revive este duelo musical en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Manu, a dos letras de evitar la Silla Azul y a cinco del bote: ¿remontará en El Rosco?

Manu, a dos letras de evitar la Silla Azul y a cinco del bote: ¿remontará en El Rosco?

Melody aparece por sorpresa en Pasapalabra ‘invitada’ por Leonor Lavado

Melody aparece por sorpresa en Pasapalabra ‘invitada’ por Leonor Lavado

Pleno de Carla Nieto con ‘Malo’ de Bebe y alegato contra el maltrato: “Gracias por esta canción”

Pleno de Carla Nieto con ‘Malo’ de Bebe y alegato contra el maltrato: “Gracias por esta canción”

¿Novedades en El Rosco? David Fernández la lía y Rosa le sigue el juego
Mejores momentos | 22 de octubre

¿Novedades en El Rosco? David Fernández la lía y Rosa le sigue el juego

Andy
Exclusiva

Andy se pronuncia por primera vez tras la polémica ruptura de Andy y Lucas: "Esto me está afectando para mal"

Lourdes Montes
Hablamos con ella

Lourdes Montes, sorprendida ante los ataques de Julián Contreras: "Nunca pensé que mis palabras fueran a desembocar en esto"

La mujer de Fran Rivera contesta a los ataques de Julián Contreras, que la calificó como alguien "cruel y vengativa". En Y ahora Sonsoles, Lourdes Montes se muestra sorprendida y admite que ha preferido no leer la entrevista de su cuñado.

Pablo López
Contenido exclusivo

El horóscopo musical de La Voz: las canciones que representan a cada signo según los coaches

Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika han aceptado el reto y han pensado que canciones suyas representa cada signo del zodiaco.

Dominga

La herencia envenenada de Dominga: debe pagar a Hacienda por el dinero que su sobrino retiró del banco antes de morir

Presunto asesino de Villaverde

Compañeros de piso del presunto asesino de Villaverde: "Jamás pensé que vivía con alguien que ha matado a una chica"

Denuncian que el párroco discrimina a su hija

Denuncian que el párroco discrimina a su hija por tener síndrome de Down: "Le han negado el derecho a ser madrina"

Publicidad