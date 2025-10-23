Nito arriesga con Nicole Kidman para ganar 100.000 euros en Juego de pelotas

El bloque, un grupo familiar de Mijas de Juego de pelotas, ha protagonizado una de las noches más emocionantes en Juego de pelotas. Sin recibir un solo pelotazo durante tres rondas, aseguraron un premio de 32.000 euros antes del duelo final. Nito y Mercedes, matrimonio y miembros del equipo, decidieron que él asumiría la última prueba.

El tema elegido, Australia, los puso contra las cuerdas. Seis estrellas de Hollywood aparecieron en pantalla, pero solo una no había nacido allí. Con Nicole Kidman como pista clave, Nito se la jugó por todo o nada.