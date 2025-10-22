¿Novedades en El Rosco? David Fernández la lía y Rosa le sigue el juego

Nada más regresar a Pasapalabra, David Fernández ya la ha liado. “Vamos a hacerlo rapidito, que he quedado”, le ha comentado a Roberto Leal al comienzo del programa. El actor ha llegado, junto con Leonor Lavado, como refuerzo para Rosa, los tres en el equipo naranja tras la victoria de la concursante coruñesa en el último Rosco.

Con esas prisas de David, Roberto ha bromeado con hacer un Rosco abreviado: “De la A a la M, y lo demás lo dejamos para otro día”. Ha sido una ocurrencia, pero a Rosa le ha gustado. De hecho, en el momento de su presentación, ha comentado que tenía una pregunta: “Si respondemos todas de la A a la M, ¿nos dais el bote?”.

Roberto ha calculado que le darían “un 30 por ciento” de los 2.284.000 euros en juego de este programa. A Rosa le ha parecido poco y se ha atrevido a negociar: “Un poquito más, ¿no?”. ¿Llegarán a algún acuerdo? ¡No te pierdas este divertido momento en el vídeo!