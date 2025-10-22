Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 22 de octubre

¿Novedades en El Rosco? David Fernández la lía y Rosa le sigue el juego

El actor ha llegado con prisas a Pasapalabra, Roberto Leal ha propuesto un Rosco exprés y la concursante ha aprovechado la coyuntura para preguntar cómo afectaría al bote.

Alberto Mendo
Nada más regresar a Pasapalabra, David Fernández ya la ha liado. “Vamos a hacerlo rapidito, que he quedado”, le ha comentado a Roberto Leal al comienzo del programa. El actor ha llegado, junto con Leonor Lavado, como refuerzo para Rosa, los tres en el equipo naranja tras la victoria de la concursante coruñesa en el último Rosco.

Rosa acelera por un bote histórico: sólo un curioso fallo la frena en El Rosco

Con esas prisas de David, Roberto ha bromeado con hacer un Rosco abreviado: “De la A a la M, y lo demás lo dejamos para otro día”. Ha sido una ocurrencia, pero a Rosa le ha gustado. De hecho, en el momento de su presentación, ha comentado que tenía una pregunta: “Si respondemos todas de la A a la M, ¿nos dais el bote?”.

Roberto ha calculado que le darían “un 30 por ciento” de los 2.284.000 euros en juego de este programa. A Rosa le ha parecido poco y se ha atrevido a negociar: “Un poquito más, ¿no?”. ¿Llegarán a algún acuerdo? ¡No te pierdas este divertido momento en el vídeo!

