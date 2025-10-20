Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 20 de octubre

El bote de Pasapalabra iguala su récord histórico: los 2.272.000 euros que conquistó Rafa Castaño

Manu ha señalado que, el día que Rafa completó El Rosco, precisamente estaba estudiando para entrar en el concurso.

Cuando Rafa Castaño conquistó el bote de 2.272.000 euros, parecía impensable que el premio de Pasapalabra volviera a alcanzar esa cifra. Sin embargo, los concursantes no han sido capaces de completar El Rosco desde que Óscar Díaz lo lograra. Han pasado 363 programas, los mismos que Manu lleva compitiendo, y la recompensa ha igualado su máximo.

Manu y Rosa son ahora quienes compiten por ese bote histórico. El madrileño ha recordado lo que estaba haciendo cuando Rafa completó El Rosco. “Estaba estudiando precisamente parta entrar aquí, fíjate lo que es la vida que aquí estoy”, ha comentado.

Se da la circunstancia de que Manu ha visto crecer este bote desde el primer día, desde que volvió a empezar por 100.000 euros un programa después de la gesta de Óscar. Es un récord que se suma al suyo personal alcanzado hace apenas unos días, cuando se convirtió en el concursante más longevo en toda la historia de Pasapalabra, tras superar la marca de Orestes. ¿Cuándo caerá este bote histórico?

