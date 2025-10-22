Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 22 de octubre

Pleno de Carla Nieto con ‘Malo’ de Bebe y alegato contra el maltrato: “Gracias por esta canción”

David Fernández la daba como favorita antes del duelo y la actriz ha cumplido con estas expectativas al acertar a la primera.

Pleno de Carla Nieto con ‘Malo’ de Bebe y alegato contra el maltrato: “Gracias por esta canción”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

La táctica de David Fernández en La Pista era quitarse toda la presión trasladándola a su rival. “Es una crack”, ha dicho sobre Carla Nieto. La actriz ha asegurado que justo en la música no es tan buena, pero ha terminado dando la razón al cómico: ¡ha acertado su canción a la primera!

Los dos invitados han viajado al año 2004. El primer fragmento ha sido suficiente para Carla, que también ha sido la más rápida con el pulsador. Sin dudarlo lo más mínimo, ha respondido que era ‘Malo’, de Bebe. Así ha sumado cinco segundos al marcador de Manu.

“Es de los primeros alegatos feministas que empezaron a hablar directamente de lo que es el maltrato”, ha comentado la actriz. Por eso, ha añadido: “Gracias, Bebe, por esta canción”. ¡Dale al play y disfruta de este momento!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Manu, a dos letras de evitar la Silla Azul y a cinco del bote: ¿remontará en El Rosco?

Manu, a dos letras de evitar la Silla Azul y a cinco del bote: ¿remontará en El Rosco?

Melody aparece por sorpresa en Pasapalabra ‘invitada’ por Leonor Lavado

Melody aparece por sorpresa en Pasapalabra ‘invitada’ por Leonor Lavado

Pleno de Carla Nieto con ‘Malo’ de Bebe y alegato contra el maltrato: “Gracias por esta canción”

Pleno de Carla Nieto con ‘Malo’ de Bebe y alegato contra el maltrato: “Gracias por esta canción”

¿Novedades en El Rosco? David Fernández la lía y Rosa le sigue el juego
Mejores momentos | 22 de octubre

¿Novedades en El Rosco? David Fernández la lía y Rosa le sigue el juego

Andy
Exclusiva

Andy se pronuncia por primera vez tras la polémica ruptura de Andy y Lucas: "Esto me está afectando para mal"

Lourdes Montes
Hablamos con ella

Lourdes Montes, sorprendida ante los ataques de Julián Contreras: "Nunca pensé que mis palabras fueran a desembocar en esto"

La mujer de Fran Rivera contesta a los ataques de Julián Contreras, que la calificó como alguien "cruel y vengativa". En Y ahora Sonsoles, Lourdes Montes se muestra sorprendida y admite que ha preferido no leer la entrevista de su cuñado.

Pablo López
Contenido exclusivo

El horóscopo musical de La Voz: las canciones que representan a cada signo según los coaches

Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika han aceptado el reto y han pensado que canciones suyas representa cada signo del zodiaco.

Dominga

La herencia envenenada de Dominga: debe pagar a Hacienda por el dinero que su sobrino retiró del banco antes de morir

Presunto asesino de Villaverde

Compañeros de piso del presunto asesino de Villaverde: "Jamás pensé que vivía con alguien que ha matado a una chica"

Denuncian que el párroco discrimina a su hija

Denuncian que el párroco discrimina a su hija por tener síndrome de Down: "Le han negado el derecho a ser madrina"

Publicidad