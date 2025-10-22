Pleno de Carla Nieto con ‘Malo’ de Bebe y alegato contra el maltrato: “Gracias por esta canción”

La táctica de David Fernández en La Pista era quitarse toda la presión trasladándola a su rival. “Es una crack”, ha dicho sobre Carla Nieto. La actriz ha asegurado que justo en la música no es tan buena, pero ha terminado dando la razón al cómico: ¡ha acertado su canción a la primera!

Los dos invitados han viajado al año 2004. El primer fragmento ha sido suficiente para Carla, que también ha sido la más rápida con el pulsador. Sin dudarlo lo más mínimo, ha respondido que era ‘Malo’, de Bebe. Así ha sumado cinco segundos al marcador de Manu.

“Es de los primeros alegatos feministas que empezaron a hablar directamente de lo que es el maltrato”, ha comentado la actriz. Por eso, ha añadido: “Gracias, Bebe, por esta canción”. ¡Dale al play y disfruta de este momento!