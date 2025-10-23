Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Programa 8

David se acuerda de su abuela: última esperanza de Joteros del Pilar para ganar en Juego de pelotas

El equipo zaragozano ha llegado a la última ronda con un solo jugador, su capitán, y la necesidad de acertar para apurar sus opciones contra El bloque.

David se acuerda de su abuela: última esperanza de Joteros del Pilar para ganar en Juego de pelotas

Alberto Mendo
La noche comenzó bastante bien para Joteros del Pilar en Juego de pelotas. Sin embargo, las tornas han ido cambiando hasta llegar en inferioridad numérica a la última ronda contra El bloque. La familia malagueña ha enlazado dos preguntas sin recibir pelotazos, mientras que el equipo zaragozano ha ido perdiendo jugadores hasta que sólo su capitán ha quedado seco. ¡Qué bien le vendría la repesca que proponía su compañera!

David tenía que elegir entre moda y verduras, apurando sus opciones de llegar a la final, y se ha decantado por el tema relacionado con la comida. Confiaba en que la pregunta fuera sobre “la borraja de Aragón”, pero ni estaba entre las opciones. De los seis alimentos que han aparecido, el jugador tenía que acertar el único que es verdura.

Tirando de razonamiento e intuición, David ha apostado por las acelgas… y, en ese momento, ha mirado hacia arriba y se ha acordado de su abuela. Después, como ha hecho durante todo el programa, se ha besado una pulsera y ha esperado la caída de las bolas gigantes. ¡Se ha salvado de la piscina! El capitán de Joteros del Pilar ha cumplido con su parte, aunque el desenlace estaba aún en manos de El bloque.

